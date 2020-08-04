ФБР обшукало офіси Коломойського в Клівленді - ЗМІ

У Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, яка належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сleveland.com.

За словами прессекретаря ФБР Віки Андерсон, обшуки пройшли в офісах групи управління Optima в Клівленд-центрі, а також в Майамі.

Optima - це конгломерат компаній у США, у якого є інтереси в сфері нерухомості в Клівленді, зокрема в самому Клівленд-Центрі і 55 будівлях на Громадській площі міста.

Як зазначає видання, український олігарх Ігор Коломойський, власник бізнес-компанії Privat Group, є співвласником компанії Optima, керівники якої також входять у Privat.