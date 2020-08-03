Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Г’юм

Помер лауреат Нобелівської премії миру Джон Г’юм

Укрінформ
Лауреат Нобелівської премії миру, північноірландський політик Джон Г’юм помер на 84 році життя. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.ie.

Як зазначається, він помер у його рідному місті Деррі, що в північно-західній частині Ольстера у Північній Ірландії.

У 1969 році Г’юм став незалежним депутатом до парламенту Північної Ірландії. А через два роки - одним із засновників Соціально-демократичної партії праці (SDLP), з 1979 по 2001 роки очолював її.

Джон Г'юм брав активну участь у процесі мирного врегулювання конфлікту в Північній Ірландії. У 1990-х роках брав участь у багатосторонніх переговорах за участі головних сторін конфлікту. Разом із Девідом Трімблом отримав за це Нобелівську премію миру 1998 року. У 2010 році в рамках опитування телеканалу RTÉ його було визнано найвидатнішим в історії ірландцем.

Г'юм пішов з політики у 2004 році, а в останні роки мав низку проблем зі здоров’ям, зокрема деменцію.

Фото: РА

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