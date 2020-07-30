МВС Білорусі вважає, що протести в країні організували з-за кордону

Несанкціоновані акції в Мінську були ініційовані через соціальні мережі та месенджери з-за кордону.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ - начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич в ефірі програми "Зрозуміла політика" на телеканалі "Білорусь 1", повідомляє БЕЛТА.

"Ті несанкціоновані громадсько-політичні заходи, які мали місце у червні та липні цього року, були ініційовані протягом кількох годин за допомогою соціальних мереж і месенджерів. І були вони ініційовані з-за кордону. Надалі все це дійство було підхоплено, і ми були змушені на нього адекватно реагувати", - сказав Казакевич.

Він констатував, що не лише національний сегмент інтернету, але й інтернет в цілому став частиною політичних технологій, технології "кольорових революцій", яка була винайдена ще у 1970-их роках.

"Ми бачимо послідовно всі ті дії, які були прописані ще тоді: створення протестної маси, нагнітання обстановки тощо. У даному випадку безумовну небезпеку представляють не самі комунікації, а ті люди, які за цим стоять, організовують, направляють, залучають і штучно створюють цю протестну масу і соціально-політичне напруження, якого насправді не існує", - зазначив перший заступник міністра.

Політолог Олександр Шпаковський також вважає, що минулі акції не були самоорганізацією громадян.

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"Загальновідомо, що команди вони отримували з різних чатів в месенджерах. За великим рахунком, до цих акцій готувалися. Репетиція такого роду проходила ще 2019 року до парламентських виборів, коли на заклик одного з Telegram-каналів були спроби організації протестних акцій у Мінську. прийшло небагато людей, але вже тоді намагалися організувати сутички зі співробітниками правопорядку ", - звернув він увагу.

Як повідомлялося, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може притягнути збройні сили для наведення ладу в країні, якщо на виборах буде "Майдан" (вуличні протести, заворушення).

Як відомо, президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.