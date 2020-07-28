Посол США у Кореї поголив вуса, які нагадували деяким корейцям про японський колоніалізм

Посол Сполучених Штатів у Сеулі Гаррі Гарріс поголив вуса, які стали об’єктом критики з боку деяких південних корейців, адже вони їм нагадували моду японських військових, що колонізували Корейський півострів на початку ХХ століття.

Про це повідомляє The Guardian

«Посол США Гаррі Харріс відвідав перукарню через кілька місяців після того, як волосся на обличчі стало предметом незвичної критики: вуса нагадували корейцям про військову моду часів японського колоніального панування», - йдеться в повідомленні.

Сам же Гарріс написав на сторінці посольства США в Республіці Кореї, що збрив вуса суто через літню спеку й незручності при носінні маски.

With help from his Senior Advisor @sykimsy, @USAmbROK Harris visited a classic local barbershop to become a little "cooler" during the hot summer months. Curious about how it went? Watch the video to find out more. pic.twitter.com/cpabketRfd — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) July 25, 2020

Між іншим, мати Гарріса була японкою. Критики вказували, що, мовляв, саме такі вуса носили японські колонізатори, які окуповували Корейський півострів у 1910-45 роках, а особливо – генерал-губернатори. Посла також критикували за його «зверхність».

Як відомо, Сеул і Вашингтон продовжують співпрацювати у сфері безпеки, зокрема й через загрозу з боку Північної Кореї. Утім в останні роки відносини між країнами погіршилися через різні підходи до проблеми ядерної зброї Пхеньяна й статусу американських військових у Південній Кореї.