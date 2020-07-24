Шпигунські кібервійни: на кону вакцина від COVID-19

Росія знову оскандалилася

Зважаючи на нагальну потребу в розробці вакцини від COVID-19, за будь-яку інформацію, здатну наблизити її створення, у світі ведеться справжня війна. На щастя, вона поки що не призвела до людських жертв, адже проходить майже винятково в інтернеті. Одні кібернетичні загони щосили прагнуть роздобути дані, вдаючись до, м’яко кажучи, не зовсім законних способів, інші намагаються їм у цьому завадити. Такі шпигунські ігри сприяють підвищенню напруження у світі й зменшенню загального рівня довіри.

РОСІЙСЬКІ КРАДІЖКИ

Минулого тижня розвідувальні служби США, Канади й Великобританії спільно звинуватили російську хакерську групу Cozy Bear в неодноразових намаганнях «улізти» в комп’ютери провідних наукових та дослідницьких установ цих країн. «Ці шкідливі кібернетичні дії, імовірно, були вчинені для викрадення інформації та інтелектуальної власності, пов’язаної із розробкою та випробуванням вакцин від COVID-19, а також для перешкоджання реагуванню у час, коли медикам та дослідникам необхідні всі доступні ресурси для боротьби з пандемією», – заявили в Центрі безпеки комунікацій (канадській спецслужбі, відповідальній за зовнішню радіоелектронну розвідку).

Хоча інформації про те, чи вдалося російським кібершпигунам отримати доступ до цінних даних, розвідники не надали, уже сам факт такої гучної заяви, ще й зробленої трьома державами G7, свідчить про серйозність проблеми.

У Національному центрі кібербезпеки Об’єднаного Королівства запевнили, що угрупування Cozy Bear (також відоме під назвами The Dukes і АРТ29) «майже напевно входить до складу російських розвідувальних служб». Це майже не залишає сумнівів у тому, хто був замовником цієї операції. До слова, те саме угрупування пов’язують зі зламом Національного комітету Демократичної партії США перед президентськими виборами 2016 року, що ще раз наводить на думку про російське втручання.

РАПТОВИЙ ВИНАХІД РОСІЙСЬКОЇ ВАКЦИНИ

Зрозуміло, що в Кремлі усі звинувачення відкидають, а російський посол у Великобританії Андрій Келін назвав їх «абсурдними». «Я дізнався про існування цих хакерів із британських медіа. У сучасному світі неможливо прив’язати будь-яких комп’ютерних хакерів до конкретної країни», – сказав він у інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

Утім, щойно розмови про кібероперацію почали поволі вщухати, як перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков у інтерв’ю «Аргументам і фактам» виступив із сенсаційним твердженням: «Перша вітчизняна вакцина від нової коронавірусної інфекції готова». Спільна заява про російське кібершпигунство була оприлюднена 16 липня, а вже за п’ять днів Росія заявляє про створення власної вакцини, при цьому робить це представник міноборони. Тут самовільно напрошується відома фраза російського пропагандиста: «Совпадение? Не думаю!»

Довести російський плагіат чи навпаки унікальність розробки на цьому етапі неможливо, адже ні громадськості, ні експертному середовищу жодної вакцини не показали, обмежившись констатацією того, що «на момент виписки усі без винятку добровольці, отримавши імунітет від коронавірусу, почувалися нормально». Усе ж слова Цалікова свідчать, що РФ серйозно налаштована скласти конкуренцію розвиненим країнам, хоч чого б це їй коштувало.

ЯК НЕ В МОСКВУ – ТО В ПЕКІН

Утім Російська Федерація не єдина країна, готова такими методами видобувати інформацію. У той же день, коли пролунала заява про нібито успішну розробку вакцини Росією, Департамент юстиції США висунув звинувачення двом китайським хакерам, котрі на замовлення спецслужб КНР намагалися викрасти у Штатах дані про вакцину. На переконання американців, Лі Сяою та Донг Джіаджі вже багато років виконують кіберзамовлення китайської розвідки, не забуваючи при цьому й про власне збагачення. Раніше вони збирали конфіденційні дані підприємств оборонної галузі та високотехнологічних компаній, а цього року звернули увагу на дослідження з розробки вакцини.

Мін’юст США теж не повідомив, чи зміг Китай дістатися до закритих даних, але запевнив, що приховані операції Пекіна потенційно здатні ускладнити роботу з пошуку методів лікування коронавірусу.

КАПІТАЛІЗМ МАЄ МЕЖІ

Слід зазначити, що не так давно у скандал, пов’язаний зі збиранням інформації про вакцину, вляпалися й самі Штати. За інформацією видання Die Welt, на початку березня, коли пандемія лише набирала сили, адміністрація президента Трампа запропонувала німецькій компанії «велику суму грошей» за ексклюзивний доступ до перспективної вакцини, яку вона на той момент розробляла. Журналісти стверджували, що Трамп намагався переконати біофармацевтичну компанію CureVac перевести всю дослідницьку базу до США й розробити вакцину «лише для Штатів».

Прагнення Вашингтона офіційно підтвердили в Міністерстві охорони здоров’я Німеччини, фінансово заохотивши CureVac залишитися в Німеччині. «Ми дуже зацікавлені в тому, аби вакцина й активні речовини для протидії новому коронавірусу розроблялися в Німеччині та Європі», – сказав речник міністерства.

Намагання США отримати ексклюзивні права на вакцину обурили німецький політикум. За словами депутата німецького Бундестагу Карла Лаутербаха, «американці вчинили дуже недружній жест». «Капіталізм має межі», – наголосив він.

Прикметно, що для самої компанії CureVac скандал із можливим переведенням до США пішов лише на користь: кілька днів тому вона оголосила про залучення 640 млн дол. від різних приватних інвесторів, що стало рекордним показником за всі 15 років її існування.

КОРИСТЬ ШПИГУНСТВА

Глобальне протистояння за доступ до інформації про вакцину може мати позитивні результати не лише для CureVac. Хоча конкретним інноваційним компаніям-розробникам викрадення інтелектуальної власності, безперечно, завдасть збитків, широка громадськість виграє, адже це пришвидшить розробку вакцини.

За спільними оцінками канадських, американських і британських контррозвідників, АРТ29 «імовірно, продовжить діяти проти організацій, залучених до розробки вакцини від COVID-19». Тож нинішній кібершпигунський скандал, схоже, далеко не останній.

МІСЦЕ УКРАЇНИ

Незважаючи на запеклу кіберборотьбу, підтверджено ефективної вакцини у світі досі не існує, хоча людство наближається до її створення. Канада цього тижня оголосила тендери на закупівлю необхідних для масової вакцинації товарів: зокрема, 75 мільйонів шприців, знезаражувальних тампонів та бандажів протягом наступних місяців мають бути доставлені в країну, аби кожен канадець міг отримати щонайменше дві дози вакцини. Уряд Великобританії теж уже оформив велетенське попереднє замовлення, очікуючи на значне зростання попиту й дефіцит цих товарів у майбутньому. Натомість Україна поки що займає вичікувальну позицію. «Про такі домовленості з боку українського уряду, на жаль, я не чув. Тому питання доступності вакцини для українців може бути ще більш відтерміноване», – розповів у інтерв’ю Українському радіо експерт у сфері громадського здоров’я Володимир Курпіта. На його переконання, у широкому вжитку вакцина в Україні з’явиться не раніше середини наступного року, якщо, звісно, українські кіберексперти не здобудуть її раніше.

Максим Наливайко, Оттава