У Трампа використали фото з Революції Гідності для ілюстрації хаосу та насильства

На це звернув увагу у США ексречник Гілларі Клінтон з питань міжнародної політики Джессі Лехріх (Jesse Lehrich) у Twitter, повідомляє Укрінформ.

"Нова виборча реклама Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад на поліціянта з боку протестувальників... Тільки ця картина з подій у Києві 2014 року, коли головорізи Януковича боролися за припинення демократичного повстання", - пише американський експерт.

