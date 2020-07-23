У Трампа використали фото з Революції Гідності для ілюстрації хаосу та насильства

Президент США Дональд Трамп використав у своїй виборчій рекламі зображення з подій на Євромайдані у Києві 2014 року, щоби проілюструвати, як виглядає насильство.

На це звернув увагу у США ексречник Гілларі Клінтон з питань міжнародної політики Джессі Лехріх (Jesse Lehrich) у Twitter, повідомляє Укрінформ.

"Нова виборча реклама Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад на поліціянта з боку протестувальників... Тільки ця картина з подій у Києві 2014 року, коли головорізи Януковича боролися за припинення демократичного повстання", - пише американський експерт.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters...



...only it's a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich's thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s — Jesse Lehrich (@JesseLehrich) July 22, 2020

Він також додав посилання на відповідне фото у Вікіпедії, яке використала кампанія Трампа.

На рекламному зображені кампанії нинішнього президента розміщені дві фотографії, на одній із яких Дональд Трамп стоїть в оточенні людей у поліцейській формі та заслуховує доповідь одного з офіцерів. Під цим фото міститься підпис "Громадська безпека". Під іншою світлиною, де зображені події Революції Гідності, написано: "Хаос та насильство". Нижче на рекламному пості міститься напис: "Євангелісти за Трампа".