Президент Єгипту отримав "зелене світло" на введення військ до Лівії

Парламент Єгипту дозволив президенту Абдель Фаттаха ас-Сісі направляти до Лівії війська для захисту національної безпеки країни.

Про це повідомляє Egypt Today.

"Палата представників Єгипту уповноважила президента Абделя Фаттаха ас-Сісі "вжити необхідних заходів" для захисту національної безпеки, надаючи "зелене світло" президенту для відправлення військ до Лівії", - йдеться в повідомленні.

Голосування проводилось на закритому засіданні, присвяченому захисту національної безпеки Єгипту й Лівії від терористичних загроз. На сесії були присутні лише члени парламенту і генеральний секретаріат палати.

Згідно зі статтею 152 єгипетської конституції, уряд повинен отримати схвалення парламенту, перш ніж оголосити війну або направити свої війська на іноземні території

Минулого тижня президент ас-Сісі на зустрічі з вождями лівійських племен в Єгипті наголосив, що будь-яка єгипетська військова інтервенція до Лівії може бути здійснена лише на прохання лівійського народу і з дозволу єгипетського парламенту.

Як повідомлялося, в останні роки захід Лівії контролюється Урядом національної згоди, а схід країни знаходиться під владою армії Халіфа Хафтара.