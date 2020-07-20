Племінниця президента США: Дональд Трамп – найнебезпечніший у світі

Мері Трамп стверджує, що її дядько – психологічно глибоко уражена людина, яка не може перебувати у Білому домі

Нова книжка племінниці президента Трампа, психолога Мері Трамп, з довгою назвою про «найнебезпечнішу людину у світі», спричинила гнів і роздратування у Білому домі. Попри спроби заблокувати вихід монографії в суді, вона стала ще одним справжнім бестселером в Америці: лише за перший день продажів книжка розлетілася майже мільйонним накладом.

Найбільша цінність творів Мері Трамп, як і у випадку недавно випущеної монографії Джона Болтона, полягає в тому, що вона знімає залишки вбрання з майже «голого короля» та проливає «яскраве світло на темну історію». Той факт, що Мері Трамп є психологом із науковим ступенем, роблять її аргументи особливо переконливими: вона чітко вказує на ознаки соціопатії й нарцистичного розладу особистості нинішнього президента США.

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ЛЮДИНА-ЗАГРОЗА

Повна назва книжки – «Надто багато й завжди мало: Як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину у світі». У ній донька старшого брата президента Трампа, Фредді Трампа, поділилася своїми спогадами й роздумами про непрості стосунки в родині, формування особистості Дональда-бізнесмена та його світогляд як глави Білого дому. Сама Мері не приховує негативного ставлення до дядька вже давно і ще до виходу книжки описала його як людину, що створює загрозу для добробуту й економічної безпеки всього світу.

Тут треба пояснити: Мері й Дональд Трампи серйозно посварилися ще двадцять років тому, коли обидва не зійшлися в питаннях спадку, який залишився після смерті батька сімейства Фреда Трампа. У своєму 90-річному з гаком віці старий страждав розладом пам’яті, й Мері запідозрила, що Дональд скористався батьковою недугою для складення заповіту на свою користь.

Після цього неприязнь між молодшою Мері й старшим Дональдом лише зростала, тому звістка про книжку від племінниці неабияк роздратувала главу Білого дому. Адже він ще не встиг оговтатися від публікації шокуючих одкровень свого ексрадника Джона Болтона в розпал виборчої кампанії. Тому президент через свого молодшого брата Роберта спробував зупинити публікацію нової книжки через суд. Проте суддя відхилив позов, і вона вийшла, побивши рекорди продажів – першого ж дня її купили 950 тис. читачів!

Для порівняння: книжка Болтона «Кімната, де це сталося» за перший тиждень розійшлася 780 тисячами примірників. Книжка «Страх» легендарного журналіста Боба Вудворда про Білий дім Трампа в день виходу у вересні минулого року була продана в кількості 900 тисяч копій.

В іншій ситуації та з іншим главою Білого дому публікація такого твору майже напевно стала би «тектонічним зсувом» у політичній кар’єрі президента. Але це далеко не перший землетрус для Трампа за кілька років його скандальної великої політики.

Фото: THE WASHINGTON POST

ПУТІН НАДИХНУВ?

Мері пише, що коли Дональд Трамп оголосив про участь у виборчих перегонах п’ять років тому, в родині сприйняли це як його спробу використати ситуацію для розвитку власного бізнесу. Навіть сам Трамп-кандидат не вірив на початку у великі політичні перспективи. Однак із часом усе змінилося, і не без Путіна.

«Коли Дональд оголосив, що йде в президенти 16 червня 2015 року, я не сприйняла це всерйоз. Я думала, що й Дональд каже це несерйозно, що він просто хотів безкоштовної реклами для свого бренду. Він робив такі речі й раніше», – ділиться спогадами авторка.

Коли ж рейтинги Дональда Трампа почали зростати, «і він, очевидно, отримав негласні запевнення від президента Росії Володимира Путіна, що Росія зробить усе можливе, аби похитнути вибори на його користь, жага до перемоги зросла».

Далі Мері пише, що в самій родині дехто називав Дональда «клоуном», і коли той вдався до «кричущого расизму» у своїх виступах, усі думали, що через це Євангелістська церква припинить його підтримувати. Але цього не сталося.

«Що з ними в біса діється? – згадує Мері слова своєї тітки, набожної сестри президента Меріанни. – Дональд ходив до церкви тільки тоді, коли там були телекамери. Це немислимо! У нього немає принципів. Жодних!»

Меріанна, яка в книжці подана як однодумниця авторки, часто розмовляла з племінницею й не скупилася на висловлювання. Серед іншого, жінки не вірили, що хтось серйозно сприйматиме балачки про те, що Дональд Трамп, який п’ять разів доводив компанію до банкрутства, «зробив себе сам». Однак, як виявилося згодом, вони помилялися.

Фото: TRUMP CAMPAIGN

ДИВНА СІМЕЙКА

Загалом же, племінниця президента описує життя родини Трампів як далеку від нормальних сімейних цінностей, з дивними подробицями, які справляють доволі сумне враження про стосунки між її членами.

Наприклад, як розповідає Мері, під час одного з сімейних обідів, на День подяки, мати Дональда Мері Трамп (її звали так само, як і авторку книжки) починає задихатися. Усі спокійно їдять. Єдиний, хто вирішує допомогти бабусі сімейства, – старший брат Дональда Фредді, який виводить похилу жінку на кухню, аби надати їй допомогу. Усі продовжують трапезу. Жінку згодом врятували, а Фредді отримав «кволі аплодисменти» за свої зусилля.

Племінниця президента також пише, як він глузував зі свого батька, коли той хворів розумовим розладом у останні роки свого життя, що насправді було трагедією для родини. Але водночас Дональд якимось чином домігся, аби саме він отримав від батька більшу частину спадщини.

Згадується також, яке обурення викликала в родині Трампа його президентська кампанія, коли він фактично використав смерть (від алкоголізму) власного брата Фредді під час виступу про необхідність боротьби з наркозалежністю. Справа в тім, що коли Фредді (батько авторки) доживав останні години в 1981 році, сім’я залишалася з ним у лікарні. А Дональд просто пішов у кіно – замість того, щоби попрощатися з братом.

На думку Мері, до формування образу Дональда Трампа, який з циніка в уже юному віці перетворився на найбільшу небезпеку світові, здебільшого доклав руку саме його батько.

«Обмеживши доступ Дональда до власних почуттів і зробивши багато з них неприйнятними, Фред перевернув сприйняття сином світу та зіпсував його здатність жити в ньому», – зауважує Мері. Вона називає обох чоловіків соціопатами, що використовують людей у власних цілях «безжально та ефективно, без толерантності до інакомислення чи опору».

Фото: Official White House/Delano Scott

НЕ МІСЦЕ В БІЛОМУ ДОМІ?

Книжка містить чимало інших цікавих подробиць. Наприклад те, як Дональда влаштували в елітну Уортонську бізнес-школу Університету Пенсильванії за підробленими результатами шкільних тестів. Крім того, Мері зізналася, що саме вона стала джерелом скандального розслідування, оприлюдненого «Нью-Йорк Таймс» у 2018 році, яке було удостоєно Пулітцерівської премії. У ньому йшлося про махінації з податками сім’ї Трампа, підозрілі схеми, шахрайство зі спадщиною тощо. Для самого президента довгий час було загадкою, хто ж злив компромат на нього в ненависні ЗМІ.

Та зрештою монографія племінниці Трампа багато в чому пояснює, як нинішній глава Білого дому дивиться на, здавалося б, зрозумілі людям речі – від ліберальних настроїв у суспільстві до відмови надівати маску під час пандемії. Тому не дивно, що книжка стала бестселером в американському суспільстві.

В інтерв’ю CNN після її виходу психолог Мері Трамп резюмувала: «Дональд – психологічно глибоко уражена людина, якщо брати до уваги його виховання та ситуацію з його батьками. Його стан уже не стане кращим, безперечно – він, навпаки, лише погіршиться».

Племінниця президента наголосила, що це – хвороба, ознаки якої були діагностовані й іншими фахівцями. «Люди, котрі заявляють, що піклуються (про Дональда Трампа – ред.), насправді йому не допомагають. Якщо вони справді переживають за нього, то останнє місце на Землі, де він мав би бути, – це Овальний кабінет», – підкреслила представниця родини Трампів.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Перше фото: Official White House/Tia Dufour