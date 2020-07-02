Темпи поширення пожеж в Амазонії побили 13-річний рекорд
Про це повідомляє BBC.
"Пожежі у дощових лісах Бразилії в Амазонії зросли майже на 20% протягом червня - це 13-річний максимум для цього місяця", - свідчать дані бразильского уряду.
Протягом червня 2020 року супутники виявили 2 248 джерел займання в лісах Амазонії порівняно з 1 880 протягом того ж місяця 2019 року.
Оскільки пожежі в Амазонії, як правило, посилюються протягом липня-вересня, екологи побоюються, що ситуація може стати ще гіршою, ніж минулого року.
За словами місцевих активістів, ситуація може погіршитися через пандемію коронавірусу: в її умовах зросте кількість незаконних підпалів лісів, бо їх менше відстежують органи влади.
Як повідомлялося, багато лісових пожеж в Бразилії розпалюють навмисно незаконні лісоруби та фермери, які хочуть швидко очистити для себе ґрунт.
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