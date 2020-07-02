Темпи поширення пожеж в Амазонії побили 13-річний рекорд

Кількість пожеж у дощових лісах Амазонії протягом червня зросла на майже 20% — це найбільші для липня темпи поширення пожеж за 13 років.

Про це повідомляє BBC.

"Пожежі у дощових лісах Бразилії в Амазонії зросли майже на 20% протягом червня - це 13-річний максимум для цього місяця", - свідчать дані бразильского уряду.

Протягом червня 2020 року супутники виявили 2 248 джерел займання в лісах Амазонії порівняно з 1 880 протягом того ж місяця 2019 року.

Оскільки пожежі в Амазонії, як правило, посилюються протягом липня-вересня, екологи побоюються, що ситуація може стати ще гіршою, ніж минулого року.

За словами місцевих активістів, ситуація може погіршитися через пандемію коронавірусу: в її умовах зросте кількість незаконних підпалів лісів, бо їх менше відстежують органи влади.

Як повідомлялося, багато лісових пожеж в Бразилії розпалюють навмисно незаконні лісоруби та фермери, які хочуть швидко очистити для себе ґрунт.

Фото: Jefta Images/Barcroft Media via Getty Images