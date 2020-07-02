У М'янмі через зсув у нефритовій шахті загинули 113 гірників

Кількість загиблих гірників у шахті внаслідок зсуву ґрунту на півночі М'янми зросла до 113.

Про це йдеться у заяві Служби з надзвичайних ситуацій країни, повідомляє Al Jazeera.

«Гірників, які видобували нефрит, накрила хвиля бруду. Загалом вже було знайдено 113 тіл», - йдеться у заяві.

За словами місцевого чиновника, кількість загиблих ймовірно збільшуватиметься.

Раніше стало відомо про 50 загиблих.

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Як повідомлялося, сьогодні вранці на шахті з видобутку нефриту у штаті Качин, що на півночі М'янми, стався зсув ґрунту внаслідок сильних злив. М'янма є найбільшим джерелом для видобутку нефриту, проте, за останні роки в країні сталося декілька смертельних інцидентів. Так, минулого року загинули понад 100 гірників у різних шахтах.

Фото: Handout/Myanmar Fire Services Department