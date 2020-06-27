Палата представників США підтримала статус 51-го штату США для Округу Колумбія

Нижня палата американського Конгресу, контрольована демократами, прийняла символічний законопроєкт про наділення Округу Колумбія, міста Вашингтона, статусом 51-го американського штату.

Тим не менше, документ не має шансів стати законом, оскільки категорично проти виступають республіканці й особисто президент Трамп, повідомляє The Hill

"Палата представників у п'ятницю затвердила 232 голосами "за" та 180 "проти" важливий законопроєкт, що визначає статус штату для міста Вашингтон, Округ Колумбія", - зазначається в повідомленні.

Голосування значною мірою стало символічним для демократів і, скоріше за все, безперспективним для подальшого ухвалення в контрольованому республіканцями Сенаті, які також виступають проти. Крім того, президент Трамп пообіцяв накласти вето на цей законопроєкт, якщо він якимось чином буде прийнятий Конгресом.

Документ, який демократи активно просувають за кілька місяців до виборів президента США, має намір підкреслити для виборців пріоритети Демократичної партії та продемонструвати рішучість проводити зміни. Населення Вашингтона майже на 50% складається з афроамериканців, тож надання йому рангу штату символізуватиме додатковий крок для виправлення історичної несправедливості. Адже статус штату для американської столиці, де панує більше демократичних поглядів, дасть змогу його мешканцям обирати за правилами штату представників Демократичної партії до Конгресу, а також на посаду президента США

Подібний законопроєкт уже вносився на розгляд Конгресу в 1993 році, однак не був затверджений жодною палатою головного законодавчого органу США.