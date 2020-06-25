Потужний землетрус у Мексиці забрав життя 10 осіб, понад 20 - травмовані

Унаслідок землетрусу магнітудою 7,5 неподалік від міста Оахака-де-Хуарес у мексиканському штаті Оахака кількість загиблих зросла до 10 людей, ще 23 отримали травми.

Про це повідомляє dpa з посиланням на місцевих чиновників.

«В результаті землетрусу магнітудою 7,5 у Мексиці загинули 10 людей, ще 23 отримали травми», - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора штату Оахака, понад дві тисячі будинків та 59 шкіл були зруйновані внаслідок стихійного лиха. Близько 2,7 мільйона людей залишилися без світла на декілька годин.

Він також запропонував оголосити надзвичайний стан у 50 муніципалітетах.

Зазначається, що після землетрусу були зафіксовані ще 1 730 повторних поштовхів.

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Раніше повідомлялося про п’ятеро загиблих і п'ятеро травмованих.

23 червня ввечері у Мексиці стався потужний землетрус. Епіцентр знаходився в океані неподалік від міста Оахака-де-Хуарес штату Оахака.