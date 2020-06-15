Що таке Моксель і чому предки московитів разом з монголо-татарами нападали на Русь

У Росії не дуже люблять згадувати, що предки росіян – мокша – разом з ханом Батиєм видиралися на стіни Києва і пустошили Європу

Російська імперія довго ховала секрет свого походження в найпотаємніші куточки, тож не диво, що й українці часто плутаються. Називати предків московитів мокселлю – це лише частина правди.

Насправді моксель (мокша) – фіно-угорський народ, який здавна населяв левову частину Залісся, значно більшу, ніж нині населяє мокша, однак поступово розчинився в московитах. Нині мокшу в Росії вважають частиною мордви, їх лишилося заледве 300 тисяч.

Хоча територія розселення мокші в давнину справді становила ледь не половину Залісся, ядром російської держави й відповідно – російського етносу став інший фіно-угорський народ – меря.

Саме меря здавна заселяла територію Москви, і, що не менш важливо, суцільно заселяла перше державне утворення предків росіян – Володимиро-Суздальське князівство – яке акуратно вкладається в кордони племені меря. По-суті це було мерянське князівство зі слов'янською княжою династією.

На відміну від мокші, меря до 17 століття вщент зникла, поступово назвавшися московитами.

Тому Росія постала як результат конвергенції різних фіно-угорських племен, але найбільший внесок в утворення росіян внесла саме меря.

В Росії не дуже любили згадувати, що предки росіян – мокша – під проводом свого князя (каназора) Пуреша разом з ханом Батиєм видиралися на стіни Києва і пустошили Європу.

Битва при Легниці, середньовічний ілюстрований рукопис, 1241 рік. Джерело: J.Paul Getty Museum

В середньовічній історії є кілька згадок про моксель. Вони дуже короткі. Ось головні з них.

Гійом де РУБРУК, посланець французького короля Луї IX до монголів.

«Звіт брата Вільгельма Рубрука про його поїздку на схід в роках 1253 до 1255»:

"На півночі є величезні ліси, в яких живуть два людські роди, а саме: моксель, які не мають ніякого закону, чисті язичники. Міст вони не мають, а живуть в маленьких хатках у лісах. Їхній володар і більша частина люду були вбиті в Германії. Татари вели їх разом з собою до вторгнення в Германію, і моксель прихильно ставляться до германців, бо сподіваються, що з їхньою допомогою ще звільняться від рабства татар. Якщо до них прибуде купець, то той, у кого він уперше зупиниться, повинен піклуватися про гостя весь час, поки той бажатиме пробути у нього в гостях. Коли хто спить з дружиною іншого, той не журиться через це, якщо не побачить на власні очі; тому вони не ревниві".

Роджер БЕКОН, англійський філософ, «Великий твір», 1266–68 рр.:

"Більш віддалений від півночі народ, що живе відразу за річкою Танаїс (Дон), зветься моксель, він підпорядковується татарам. І вони – язичники, які живуть зовсім без закону, міст у них немає, але є хатини у лісах. Володар їхній і більшість населення були вбиті в Польщі поляками, алеманами (німцями) і богемами (чехами). Адже татари повели їх на війну з поляками. А вони багато в чому підтримують поляків і алеманів, бо сподіваються звільнитися з їхньою допомогою від татарського рабства".

P.S. Моксель і Москва теоретично можуть походити від спільного фінського кореня "моск" – вологий, потік, але однозначно це навряд чи можна стверджувати.

Олександр Палій

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