У Нью-Йорку скасували комендантську годину

У Нью-Йорку скасували введену через заворушення комендантську годину, оскільки протести в місті стали носити виключно мирний характер.

Про це в своєму Twitter написав мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

«Нью-Йорк: Ми скасовуємо комендантську годину, рішення набирає чинності негайно», - написав він, закликавши жителів залишатися в безпеці.

За словами мера, рішення було прийнято після того, як з учорашнього дня протести в місті стали носити мирний характер.

Протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його під час спроби розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд помер.