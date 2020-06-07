«Російська весна» у США

Росія застосовує у США відпрацьовані в Україні методи поглиблення соціального розколу та радикалізації суспільства

Безлади та масові заворушення, що виникли на хвилі протестів проти вбивства Джорджа Флойда, є ще одним доказом того, що проти США ведеться гібридна війна, метою якої є підрив їхнього морального лідерства. Війна має чіткий план та замисел, але продовжує залишатись непоміченою у США. В той час як експерти вказують на те, що Росія та Китай через свої офіційні та приховані інструменти в соціальних мережах активно підтримують протести в США, лише деякі американські політики несміливо заявляють про гіпотетичну можливість причетності Росії до безладів. Основна маса оглядачів залишаються мовчазними.

Така амнезія дивує, адже участь російських спецслужб в провокації міжрасового напруження та в радикалізації як афро-американської спільноти, так і американських ультра-правих була добре досліджена та доведена після 2016 року. Комітет Сенату США з розвідки за результатами розслідування оприлюднив доповідь, яка свідчать, що в ході президентської кампанії 2016 року одним із головних об’єктів російських операцій впливу були расові меншини США.

Відповідно до кількох звітів, російські фабрики тролів намагалися вербувати афро-американців через соціальні мережі для участі в різноманітних вуличних демонстраціях. Для здійснення своєї пропаганди Росія створювала велику кількість веб-сайтів, значна частина контенту яких була присвячена висвітленню діяльності руху Black Lives Matter, а також поліцейському насильству. Однак слід відзначити, що їх зусилля провалилися, адже більшість афро-американських виборців проголосували у 2016 році за Гіларі Клінтон. Утім, метою було зниження явки виборців, що їм вдалося.

Організація, що здійснювала ці операції впливу, знаходиться в Санкт-Петербурзі та має назву “Агенство інтернет досліджень”. Вона також відома як фабрика кремлівських тролів й відповідає за здійснення операцій впливу як усередині Росії, так і за кордоном. Її представники були визнані винними в здійсненні злочинів проти національної безпеки в США. Її власником є Євгєній Прігожин, російський бізнесмен, близький до Владіміра Путіна, що також перебуває під персональними санкціями США. Той само Прігожин пов’язаний з фінансуванням так званої Групи Вагнера, російського нібито приватного військового формування, що бере участь у військових конфліктах на боці російських союзників у різних куточках світу, в тому числі на українському Донбасі, в Сирії, Лівії та Судані.

Аналітики переконані, що група Вагнера – зовсім не приватна військова компанія, а лише прикриття для російських спеціальних служб, зокрема сил спеціальних операцій РФ. З цієї точки зору, об’єднання під одним дахом силової компоненти у вигляді Групи Вагнера та сил ІПСО у вигляді Агенства інтернет досліджень видається дуже природним. Це – типова комбінація засобів неконвенційної війни, за яку і відповідають сили спеціальних операцій. А використання внутрішніх протиріч у ворожій країні для налаштування одних соціальних груп проти інших – типова методика неконвенційної війни.

Станом на сьогодні робота Росії із радикалізації американського суспільства не припинилася. Починаючи з 2017 року Росія створила в США мережу центрів з безкоштовної бойової підготовки для афро-американців. Прикладом такої російської мережі є програма самооборони Black Fist, центри якої були виявлені в Нью-Йорку, Флориді, Каліфорнії та Мічігані.

Водночас Росія активно проводила роботу із вербування та радикалізації представників американських ультра-правих організацій, аби ще більше налаштувати класи один супроти одного. Ці факти також добре відомі, а “Російський імперський рух”, одна з російських груп, що брала участь у військовій підготовці американських ультра-правих, була визнана урядом США терористичною організацією.

Таким чином, російські спецслужби систематично працюють над тим, щоб створити в США передумови соціального конфлікту на основі раси, над радикалізацією та контролем за перебігом такого конфлікту. Варто зазначити, що подібні спроби розв’язати расову війну в США вже були зроблені радянськими та китайськими спецслужбами під час Холодної війни.

Аналогічним чином почалася і гібридна агресія Росії проти України. Задовго до появи російських зелених чоловічків у Криму та на Донбасі російські спецслужби вправно працювали над розділенням українського суспільства, радикалізацією як проросійських, так і антиросійських угруповань, а також використовували бойові та військові клуби для набору й навчання майбутніх бунтівників і бойовиків.

У той час український уряд контролювався проросійськими політиками, які або ігнорували ці антидержавні процеси, або брали безпосередню участь у них. Це унеможливило нейтралізацію цих процесів на ранніх стадіях українськими спецслужбами.

Те, що зараз відбувається в США, вже не є ранньою стадією гібридної агресії.

Влада у США перебуває в руках проамериканських, а не проросійських політиків, тому ми хочемо вірити, що вони зможуть подолати власні політичні протиріччя заради національної безпеки та національних інтересів.

Олександр Данилюк, очільник Центру оборонних реформ

Оригінал: International Policy Digest