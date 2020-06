Російські тролі розташувалися в Африці

Телеканал CNN виявив, що протести в США підтримує контрольована Москвою група впливу в Гані

Перед президентськими виборами у США відновилася діяльність російських інтернет-тролів, які намагаються вплинути на американську політику, з'ясував CNN. Телеканал провів власне розслідування і дійшов висновку, що тепер боти краще замасковані, більш цілеспрямовані і діють не лише з офісу в Санкт-Петербурзі, як раніше, а через Гану та Нігерію. Нижче наводимо переклад статті, опублікованої на сайті Інституту глобальних загроз і вивчення демократій IGTDS, США.

Кореспонденти телеканалу зазначили, що організація «Усунення бар'єрів для звільнення Африки» (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, EBLA) була прикриттям для функціонування кібергруп впливу з території Гани, орієнтованої, за твердженням журналістів телеканалу, переважно на висвітлення радикальних подій у США, просуваючи ідеї посилення афроамериканського руху та нетерпимості до білого населення. Метою російської кампанії з дезінформації, на думку експертів, було провокування заворушень і штучне розділення американського суспільства. За даними Фейсбуку, близько 13 200 акаунтів були фоловерами одного і більше акаунтів в Гані і близько 263 200 осіб були передплатниками одного і більше акаунтів в Інстаграмі, 65 % яких були в США.

Один з акаунтів навіть удавав з себе кузину афроамериканця, вбитого поліцією після затримання. Пост згодом поширили у групі Фейсбуку під назвою «Африканці в США». У групі заявили CNN, що вони не підозрювали про те, що тролі використовують їх.

Подальший аналіз групи вказує на те, що вона з великим ступенем ймовірності входить до російської групи впливу, афілійованої з військовою частиною 74455, яка вже була об'єктом аналізу Інституту глобальних загроз і вивчення демократії у грудні 2019 року.

Повторний аналіз контенту фоловерів і френдів лідера так званого «Антиглобалістського руху Росії» Олександра Іонова у Фейсбуці вказує на їхнє активне залучення до мобілізації протестувальників не тільки США, але і в країнах африканського континенту.

Олександр Іонів

Особливу активність демонструють контакти Іонова з «Африканської народної соціалістичної партії США» (African People's Socialist Party USA).

Наративи постів, опублікованих у соціальних мережах, збігаються як між собою, так і з меседжами нинішніх протестів у США. Ключовий меседж більшості повідомлень – поліцейське насильство по відношенню до темношкірого населення. При цьому приклади цього в США у більшості випадків поєднуються з фактами порушення прав людини поліцією в африканських країнах. Очевидно, що такий підхід покликаний вказати на нібито масовість порушень прав темношкірого населення саме у США, якщо брати до уваги поширення інформації від імені «Африканської народної соціалістичної партії США». У період пандемії до цього наративу військової інформаційної операції додалася теза про порушення прав темношкірих та їх дискримінації у медичних закладах.

Фото: АА

Другим наративом, який поширювали акаунти, афілійовані Росією, є популістська теза про те, що ті, хто гнобив темношкіре населення, мають виплатити репатріацію. Цей меседж звернений до незаможних і спрямований на мобілізацію прихильників за допомогою марксистсько-ленінської формули «Забрати у багатих – віддати бідним». І сприяє радикалізації протестів і вандалізму.

Кампанія в країнах африканського континенту схожа за наративами, однак переслідує іншу мету – удар по присутності США в Африці. Теза, що ставить знак рівності між расизмом і колоніалізмом, без сумніву спрямована на звинувачення США і Заходу в цілому. Колоніалізм у цьому випадку персоніфікований і через расизм зв'язується Москвою із Заходом. Таким чином, боротьба з расизмом, за задумом ініціаторів інформаційної кампанії, має полягати у зниженні впливу та присутності США в Африці.

За матеріалами CNN