Snapchat прибрав акаунт Трампа з розділу «Цікаве»

Сервіс для обміну повідомленнями Snapchat тимчасово не показуватиме акаунт президента США Дональда Трампа в розділі «Цікаве» через його висловлювання в соціальній мережі Twitter про готовність застосувати силу проти учасників протестів.

Про це повідомляє портал Axios із посиланням на представника сервісу Snapchat.

«Ми тимчасово не будемо просувати контент президента в розділі «Цікаве». Ми не будемо підсилювати думки, які спонукають до расового насильства та несправедливості, надаючи їм вільне поширення в розділі «Цікаве», - заявив представник Snapchat.

Сам акаунт американського президента й опубліковані там матеріали, як і раніше, доступні.

Ці події відбуваються на тлі погіршення відносин Twitter із Трампом. Наприкінці травня Трамп заявив, що міг би закрити цю соцмережу, проте, для цього потрібно пройти юридичні процедури.

Президент США висловився у такий спосіб відразу після того, як підписав указ про регулювання соцмереж. Трамп вважає, що у соціальних мереж з’явилася «неконтрольована влада», що цензурує повідомлення користувачів.

Незадовго до цього Twitter позначив повідомлення президента як такі, що містять потенційно недостовірну інформацію.

Однак після підписання указу Twitter знову позначив повідомлення президента. Цього разу в соцмережі вирішили, що твіт порушує правила компанії «щодо героїзації насильства». У ньому Трамп писав про атмосферу в Міннеаполісі, де почалися протести після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією. Зокрема, президент зазначав, що влада готова взяти на себе управління, «як тільки почнеться мародерство, почнеться і стрілянина».

Фото: The White House