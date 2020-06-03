У США розбився вертоліт, є загиблі

Унаслідок авіакатастрофи гелікоптера у місті Ферфілд, що в американському штаті Каліфорнія, загинуло троє людей.

Про це повідомляє місцева газета Vacaville Reporter із посиланням на місцеву поліцію.

«Троє людей загинули в результаті авіакатастрофи гелікоптера у Ферфілді», - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, гелікоптер типу Bell 206 із невідомих причин врізався в лінії електропередач й розбився.

У результаті аварії близько 38 тисяч людей на декілька годин залишилися без світла та згоріло понад 20 тисяч квадратних метрів трави.

Наразі Національна рада з питань безпеки транспорту США встановлює причини трагедії.