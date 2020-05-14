Наскільки у Росії високі «духовність» та «традиційні цінності»?
Невтомна діяльність тандему Путіна і патріарха Кирила в піднесенні «традиційних цінностей» з одного боку і беззастережна боротьба виповненої під їхньою орудою святістю Росії проти прогнилого, бездуховного і безмежно гріховного Заходу, – не припиняється ані на мить. Патріарх нескінченно протиставляє високодуховну Росію суспільствам, де, за його словами, не лишилося нічого святого, а матеріальне взяло вгору над духовним. Путін гірко жалкує з приводу країн, де «переглядаються норми моралі, відбувається руйнування традиційної сім’ї» тощо.
Цифрами важко виміряти рівень благородства, вияви моральності й самопожертви в ім’я іншого, духовні злети і ставлення до ближнього. Але якесь уявлення вони, цифри, все ж дають. Наведу деякі з них для порівняння «святої Росії» і безнадійного Заходу, в особі найбільш «гнилих» його стовпів – США, Великобританії, Німеччини, а також Нідерландів, які малюються роспропагандою як суцільне «моральне днище», гніздо розпусти і гріха.
Почнемо з діяння добра, допомоги нужденним, стражденним, часу і грошей, витрачених на допомогу незнайомим людям. Для цього вже з десяток років існує спеціальне дослідження World Giving Index (Всесвітній індекс благодійності).
Отже, ДОБРОЧИННІСТЬ (місце у світі):
● 4. США
● 6. Великобританія
● 11. Нідерланди
● 22. Німеччина
● 110. Росія
Вбивство ненароджених теж щось говорить про "моральність".
Тому, КІЛЬКІСТЬ АБОРТІВ (на тисячу жінок у віці 15-44 роки):
● Німеччина – 6,1
● Нідерланди – 9,7
● Великобританія – 14,2
● США – 19
● Росія – 37,4
Тепер про міцність сімей.
РОЗЛУЧЕННЯ (на кожні 1000 жителів):
● Великобританія – 1,8
● Нідерланди – 2
● Німеччина – 2
● США - 2,5
● Росія - 4,7
Про дотримання біблійних принципів.
КІЛЬКІСТЬ УМИСНИХ ВБИВСТВ (на 100 тисяч населення):
● Німеччина – 0,8
● Нідерланди – 0,9
● Великобританія – 1
● США – 4,7
● Росія – 9,2
САМОГУБСТВА (випадків на 100 тисяч населення):
● Великобританія – 7,6
● Німеччина – 9,1
● Нідерланди – 9,6
● США – 13,7
● Росія – 26,5
Так би мовити «різне».
РІВЕНЬ ПОШИРЕННЯ ВІЛ/СНІД (місце серед країн світу):
● 45. Росія
● 67. США
● 106. Великобританія
● 111. Нідерланди
● 123. Німеччина
СМЕРТЬ ВІД АЛКОГОЛЮ (місце серед країн світу):
● 2. Росія
● 14. Німеччина
● 20. Нідерланди
● 64. США
● 121. Великобританія
І нарешті, порівняння релігійних практик «святих» з «безбожними» (хоча країни Західної Європи дійсно вважаються найбільш зсекуляризованими у світі).
Однак, ВІДВІДУЮТЬ ЦЕРКВУ ЩОТИЖНЯ:
● США – 36%
● Нідерланди – 12%
● Німеччина – 10%
● Великобританія – 8%
● Росія 7%
На цьому тлі незрозумілим лишається одне: як і наскільки стимулюються певні західні фонди, організації і медіа, які на «блакитному оці» розповідають про відданість Росії «традиційним цінностям» і «високій духовності»?
Віктор Єленський
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