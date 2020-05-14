Наскільки у Росії високі «духовність» та «традиційні цінності»?

Цифрами важко виміряти рівень благородства, вияви моральності й самопожертви, але немале уявлення ці цифри дають

Невтомна діяльність тандему Путіна і патріарха Кирила в піднесенні «традиційних цінностей» з одного боку і беззастережна боротьба виповненої під їхньою орудою святістю Росії проти прогнилого, бездуховного і безмежно гріховного Заходу, – не припиняється ані на мить. Патріарх нескінченно протиставляє високодуховну Росію суспільствам, де, за його словами, не лишилося нічого святого, а матеріальне взяло вгору над духовним. Путін гірко жалкує з приводу країн, де «переглядаються норми моралі, відбувається руйнування традиційної сім’ї» тощо.

Цифрами важко виміряти рівень благородства, вияви моральності й самопожертви в ім’я іншого, духовні злети і ставлення до ближнього. Але якесь уявлення вони, цифри, все ж дають. Наведу деякі з них для порівняння «святої Росії» і безнадійного Заходу, в особі найбільш «гнилих» його стовпів – США, Великобританії, Німеччини, а також Нідерландів, які малюються роспропагандою як суцільне «моральне днище», гніздо розпусти і гріха.

Почнемо з діяння добра, допомоги нужденним, стражденним, часу і грошей, витрачених на допомогу незнайомим людям. Для цього вже з десяток років існує спеціальне дослідження World Giving Index (Всесвітній індекс благодійності).

Отже, ДОБРОЧИННІСТЬ (місце у світі):

● 4. США

● 6. Великобританія

● 11. Нідерланди

● 22. Німеччина

● 110. Росія

Вбивство ненароджених теж щось говорить про "моральність".

Тому, КІЛЬКІСТЬ АБОРТІВ (на тисячу жінок у віці 15-44 роки):

● Німеччина – 6,1

● Нідерланди – 9,7

● Великобританія – 14,2

● США – 19

● Росія – 37,4

Тепер про міцність сімей.

РОЗЛУЧЕННЯ (на кожні 1000 жителів):

● Великобританія – 1,8

● Нідерланди – 2

● Німеччина – 2

● США - 2,5

● Росія - 4,7

Про дотримання біблійних принципів.

КІЛЬКІСТЬ УМИСНИХ ВБИВСТВ (на 100 тисяч населення):

● Німеччина – 0,8

● Нідерланди – 0,9

● Великобританія – 1

● США – 4,7

● Росія – 9,2

САМОГУБСТВА (випадків на 100 тисяч населення):

● Великобританія – 7,6

● Німеччина – 9,1

● Нідерланди – 9,6

● США – 13,7

● Росія – 26,5

Так би мовити «різне».

РІВЕНЬ ПОШИРЕННЯ ВІЛ/СНІД (місце серед країн світу):

● 45. Росія

● 67. США

● 106. Великобританія

● 111. Нідерланди

● 123. Німеччина

СМЕРТЬ ВІД АЛКОГОЛЮ (місце серед країн світу):

● 2. Росія

● 14. Німеччина

● 20. Нідерланди

● 64. США

● 121. Великобританія

І нарешті, порівняння релігійних практик «святих» з «безбожними» (хоча країни Західної Європи дійсно вважаються найбільш зсекуляризованими у світі).

Однак, ВІДВІДУЮТЬ ЦЕРКВУ ЩОТИЖНЯ:

● США – 36%

● Нідерланди – 12%

● Німеччина – 10%

● Великобританія – 8%

● Росія 7%

На цьому тлі незрозумілим лишається одне: як і наскільки стимулюються певні західні фонди, організації і медіа, які на «блакитному оці» розповідають про відданість Росії «традиційним цінностям» і «високій духовності»?

Віктор Єленський

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