Біля Соломонових островів стався потужний землетрус

Біля узбережжя Соломонових островів стався землетрус магнітудою 6,6.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

«Землетрус магнітудою 6,6 стався за 173 км від Лати, що на Соломонових островах», - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 112,4 км. Землетрус стався о 00:41 за київським часом.

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Інформації про завдану шкоду або постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, 11 травня землетрус магнітудою 5,6 стався в східній частині Індонезії біля островів Танімбар.