У техаському парку - стрілянина, є поранені
Укрінформ
Унаслідок стрілянини в одному з парків у штаті Техас зазнали поранень щонайменше п'ятеро осіб.
Про це повідомляє The Dallas Morning News.
«П’ятеро людей були поранені в неділю під час стрілянини в парку Village Creek міста Форт-Уерт у штаті Техас, де перебували загалом близько 600 людей», - йдеться в повідомленні.
Повідомлення про стрілянину в парку Village Creek надійшли до правоохоронців у неділю близько 19:00 за місцевим часом.
За словами очевидців, спочатку в парку запускали феєрверки, після чого пролунали близько 30 пострілів.
Усіх постраждалих направили в місцеву лікарню, стан двох з них оцінюється як критичний.
Біля АЗС в околицях парку була зафіксована ще одна стрілянина. Її причини поки невідомі.
Деталі інциденту не уточнюються.
Фото: nbcdfw.com