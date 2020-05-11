У техаському парку - стрілянина, є поранені

Унаслідок стрілянини в одному з парків у штаті Техас зазнали поранень щонайменше п'ятеро осіб.

Про це повідомляє The Dallas Morning News.

«П’ятеро людей були поранені в неділю під час стрілянини в парку Village Creek міста Форт-Уерт у штаті Техас, де перебували загалом близько 600 людей», - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про стрілянину в парку Village Creek надійшли до правоохоронців у неділю близько 19:00 за місцевим часом.

За словами очевидців, спочатку в парку запускали феєрверки, після чого пролунали близько 30 пострілів.

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Усіх постраждалих направили в місцеву лікарню, стан двох з них оцінюється як критичний.

Біля АЗС в околицях парку була зафіксована ще одна стрілянина. Її причини поки невідомі.

Деталі інциденту не уточнюються.

Фото: nbcdfw.com