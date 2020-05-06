У Чилі знову стався потужний землетрус

Біля чилійського узбережжя, що на заході країни, стався землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

«Землетрус магнітудою 5,2 стався за 38 км на північній захід від Ла Серена у Чилі», - йдеться у повідомленні.

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Епіцентр був зареєстрований на глибині 61,9 км. Землетрус стався об 08:36 за київським часом.

Нині немає інформації про завдану шкоду або постраждалих.

Як повідомлялося, минулого тижня землетрус магнітудою 5,4 стався за 20 км від чилійського міста Сан Педро де Атакама.