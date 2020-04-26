Афганські військові ліквідували 17 бойовиків Талібану

На заході Афганістану в результаті авіаударів по позиціях Талібану знищено 17 учасників цього радикального руху.

Про це повідомляє Синьхуа з посиланням на афганських військових.

«Сили безпеки за підтримки бойових літаків знищили 17 талібів, у тому числі двох їхніх командирів, і поранили 13 інших в районі Шахрак у провінції Гор на заході Афганістану», - йдеться в повідомленні.

Указується, що бойовики руху Талібан почали вранці в суботу масштабний наступ на армійський КПП в зазначеному районі. Військові за підтримки бойових літаків завдали удару у відповідь, у результаті були знищені 17 талібів, в тому числі два командири.

Як уточнюється, ще 13 бойовиків отримали поранення, деякі з них перебувають у критичному стані.

Афганські військові підкреслюють, що продовжуватимуть завдавати ударів по талібах.