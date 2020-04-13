Кількість жертв торнадо у США зросла до 14
Укрінформ
Кількість загиблих унаслідок торнадо на півдні США зросло до 14 осіб.
Про це повідомляє CNN.
«Через сильні шторми загинули щонайменше 14 осіб, ще сотні будинків були зруйновані на півдні США», - йдеться у повідомленні.
Тільки у штаті Міссісіпі, загинули в результаті торнадо щонайменше семеро осіб.
Ще п’ятеро померли від негоди у штаті Джорджія та один в Арканзасі.
У штаті Луїзіана губернатор Джон Бел Едвардс оголосив надзвичайну ситуацію через «руйнівну шкоду» в регіоні.
Зазначається, що понад 860 тисяч людей залишилися без світла в результаті негоди на півдні Сполучених Штатів.
Нині негода наближається у бік східної частини країни.
Раніше повідомлялося про загибель шести осіб у південній частині американського штату Міссісіпі.
Фото: CNN