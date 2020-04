Геополітичне протиборство: енергетика, санкції і... майбутнє

Виявилось, що вирішенню стратегічного завдання по розширенню ринків дуже сприяють санкції щодо Росії, зокрема в частині стримування реалізації її енергетичних проєктів. Тому в 2018 році активізувалась робота із законодавчого посилення санкцій проти будівництва «Північного потоку-2». У грудні 2019 року було ухвалено «Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля» («Defending American Security from Kremlin Aggression Act» – DASKA), який Д.Трамп одразу підписав. Він накладає додаткові санкції на компанії, які забезпечуватимуть технологічну підтримку реалізації російського газопроводу.

Наступний етап санкцій був зумовлений необхідністю відреагувати на зухвалі дії Росії з втручання у президентські вибори США. Закон США 2017 р. «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій» («Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act» – CAATSA), який Д.Трамп підписував під тиском обох владних партій, передбачав можливість запровадження санкцій щодо експортних газопроводів Росії (наприклад, проєкту «Північний потік-2» чи «Турецький потік»). Тим не менш, реального застосування прийнятого законодавства не відбувалось протягом тривалого часу.

Фактично Росія брала на «слабо» західних лідерів, і майже досягла успіху. Фільм-навчання, проведений за підтримки ВВС, щодо реагування Заходу на вторгнення Росії до Латвії, з подальшими ядерними ударами (World War Three: Inside the War Room, 2016) є яскравим прикладом проблем Заходу із реагуванням на такий виклик.

*[2] Перший закон петрополітики образно сформований Т.Фрідманом у 2006 р. (The First Law of Petropolitics Thomas L Friedman Foreign Policy; May/Jun 2006), який у загальних рисах можна викласти таким чином: при високих цінах на нафту авторитарні режими починають вести себе агресивно як у внутрішніх, так і в зовнішніх справах; при низьких цінах на нафту авторитарні режими допускають лібералізацію, для залучення новітніх знань, технологій та інвестицій.