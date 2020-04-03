У Відні чоловік у медичній масці пограбував банк

Чоловік у медичній масці здійснив у п’ятницю збройне пограбування банківського відділення у Відні, тяжко поранивши при цьому клієнтку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії з посиланням на земельну поліцію Відня.

"Злочинець, особа якого поки невідома, здійснив сьогодні вранці пограбування відділення банку. Обличчя чоловіка було приховано медичною маскою, а при собі він мав бойовий пістолет", - заявили у віденській поліції.

Під час пограбування нападник вистрілив у 58-річну клієнтку банку, яка разом з іншими клієнтами та працівниками перебували у приміщенні. Жінка отримала тяжке поранення у верхню частину тіла, була доставлена у лікарню, зараз її стан – стабільний.

Забравши гроші, сума яких наразі невідома, чоловік втік з місця інциденту на велосипеді. Поліція з допомогою гелікоптерів відразу розпочала пошук злочинця, однак, поки безуспішно.

Згідно з австрійськими ЗМІ, напад відбувся на філіал банку BAWAG PSK у спальному районі Донауштадт на лівому березі Відня. Чому нападник вистрілив у жінку – поки невідомо. За попередньою інформацією, вона хотіла втекти з приміщення банку і отримала вистріл в спину. Очевидці стверджують, що чоловік в масці втік з двома поліетиленовими пакетами грошей.

Фото: АРА