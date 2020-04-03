Павло Пушкар, співробітник секретаріату Ради Європи

Цього тижня Комітет міністрів Ради Європи оприлюднив щорічну доповідь за 2019 рік про виконання 47 країнами-членами рішень Європейського суду з прав людини. Україна входить до трійки «лідерів» за кількістю позовів до Суду – після Росії та Туреччини. Розмовляємо з керівником відділу в департаменті Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ Павлом Пушкарем. «ЛІДИРУЮЧІ» РІШЕННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ПРОБЛЕМ - Павле, чим відрізняється щорічна доповідь КМРЄ 2019 року від попередніх таких документів? - Доповідь підкреслює важливу роль Європейської конвенції з прав людини, практики Суду і КМРЄ у процесі захисту прав людини в Європі. Це особливо символічно, оскільки торік Рада Європи відзначила своє 70-річчя. Бачимо у цій сфері значні зрушення: держави стали краще виконувати рішення ЄСПЛ. Документ також детально описує статистику рішень. Це необхідно для єдиного розуміння їхньої сутності. Простими словами – одне рішення ЄСПЛ, яке юридичною мовою називається «лідируючим», виявляє системну, структурну проблему в правовій системі держави та може потребувати масштабніших правових та інституційних змін. Є також рішення щодо питань, які вже раніше розглядалися. Такі рішення називаються «повторюваними». ДЕРЖАВА ЗОБОВ’ЯЗАНА ВИКОНУВАТИ РІШЕННЯ СУДУ - На що ви хотіли б звернути увагу, розповідаючи про цю доповідь? - Є важливий правовий аспект: остаточні рішення ЄСПЛ – обов’язкові для виконання державою. Належність до Ради Європи – це вагомий чинник дотримання цього міжнародного юридичного обов’язку. У свою чергу, практика КМРЄ – це своєрідний путівник із втілення Конвенції з прав людини в життя. Тобто, якщо Суд вказує, у чому проблема, декларуючи порушення Конвенції, то Комітет міністрів визначає, як цю проблему можливо та необхідно розв’язати. Власне, так функціонує система захисту прав людини в Раді Європи. - Тобто ця система працює ефективно? - На мою думку – так. Не слід забувати, що система Конвенції та виконання рішень ЄСПЛ є унікальними. У світі більше немає такого механізму судового нагляду за дотриманням прав людини.

РІВЕНЬ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕНЬ – 108% - Що можете розповісти про основну статистику, відображену в доповіді? - Документ показує, що між 2010 та 2019 роками на розгляді в КМРЄ перебувало 2120 нових «лідируючих» справ, які відображають визначені в рішеннях Суду структурні та системні проблеми в правових системах країн Європи. 2287 таких справ були закриті. Парадоксально, але це показує закриття проваджень на рівні 108%! Так вийшло, адже частина справ «переповзла» з попереднього періоду. Наприклад, у період 2000-2010 років на розгляді в КМРЄ перебувало 1470 нових «лідируючих» рішень, але лише 602 з них були закриті. Тобто рівень завершення проваджень у зв’язку з повним виконанням становив лише 41%. 31 грудня 2019 року на розгляді КМРЄ загалом перебувало 5231 рішення ЄСПЛ. При цьому 635 «лідируючих» рішень розглядалися більш як 5 років, тоді як у 2016 році їх було 720. Ці цифри показують, що система виконання працює, незважаючи на складнощі, з якими стикаються держави. «КАЗУЇСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР» ТА БРАК ОСВІТИ - Можете навести якісь приклади таких труднощів для держав? - Передусім, це проблема надмірної тривалості судових проваджень у багатьох країнах Ради Європи. У 2011 році на розгляді в КМРЄ перебувало близько 22% справ, що стосувалися саме цієї проблеми. Але вже наприкінці 2019-го частка таких справ складала всього 8%. Тобто за вісім років держави вжили заходів із подолання цієї проблеми – змінили законодавство, посилили ресурсне та кадрове забезпечення судових систем, удосконалили судові процедури. Це дуже серйозні зміни та зрушення, які потребують часу. - Які найбільші проблеми виникають при виконанні рішень ЄСПЛ? - У доповіді наведено перелік установлених труднощів або підстав, які призводять до затримок виконання рішень Суду. Це, передусім, проблеми національних органів влади: брак знань та навичок у галузі Конвенції, правової освіти, недостатнє розуміння важливості процесу виконання й неналежна політична підтримка та увага з боку високопосадовців. У деяких випадках це незгода з рішенням Європейського суду з прав людини. Тут ідеться і про так званий «казуїстичний характер» рішень Європейського суду – в одній з доповідей ПАРЄ міститься критика характеру таких рішень.