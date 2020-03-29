Піт Плуг, голова Фонду «Авіакатастрофа» рейсу MH17

Пандемія коронавірусу не зупинила судовий процес у справі рейсу МН17 в Гаазі. І хоча засідання йдуть в онлайн режимі, а чергове – призначене на червень, безпрецедентна увага світу, ретельна робота слідчих дають надію на об’єктивний вирок та торжество справедливості. Про атмосферу довкола «справи МН17» у Нідерландах та можливі прогнози на її завершення – розмова з головою Фонду «Авіакатастрофа», який об`єднає рідних більшості жертв рейсу MH17, Пітом Плугом.
- Пане Плуг, чи не втрачає сьогодні нідерландське суспільство інтерес до справи MH17, зважаючи на вкрай складну ситуацію з пандемією коронавірусу та всі проблеми, що вона принесла?
- Зрозуміло, пандемія COVID-19 є найактуальнішою темою для країни, оскільки ця трагедія стосується кожного. Крім того, вже пройшло багато часу з моменту катастрофи MH17. Однак, зацікавленість процесом у справі МН17 залишається високою, мене досі запитують на вулиці й цікавляться ситуацією довкола судової справи. Ця трагедія закарбована у колективній пам’яті нідерландців. Якщо запитати будь-якого нідерландця, що він робив у той день, коли було збито рейс MH17, він обов’язкове пригадає всі обставини.
- Чи справа MH17 достатньо висвітлюється голландськими ЗМІ?
- Так, хоча, звісно, в першу чергу – під час пікових подій. Зокрема, напередодні початку судового розгляду майже всі ЗМІ приділили увагу цій темі – говорили з родичами загиблих, давали репортажі, реконструкцію подій, проводили ток-шоу на цю тему.
- Чи відчуваєте ви, що російська пропаганда намагається впливати на громадську думку? І якщо так, що слід зробити, аби протистояти їй?
- Насамперед це відчутно у соціальних медіа, також – у «новинах» від російських медіа, уряду та посольств РФ у Нідерландах і за кордоном. Крім того, примітна велика кількість твітів у Twitter російською мовою, де або ставиться під сумнів розслідування JIT (Об’єднаної Слідчої Групи), або Україна звинувачується в катастрофі з MH17. Є також голландські «журналісти» або проросійськи налаштовані блогери, які теж дуже активні. Ми також звернули увагу на заяви прем'єр-міністра Малайзії, який назвав розслідування об'єднаної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT, - прим. ред.) упередженим та політичним.
Незважаючи на всі ці зусилля щодо розпорошення уваги громадськості та поляризації її поглядів, родичі загиблих і велика частина голландців все ще мають велику довіру до розслідування JIT. У весняному опитуванні в 2019 році 95% родичів загиблих відповіли, що JІТ працює добре. Моє спостереження полягає в тому, що пропаганда та дезінформація насправді не мають успіху. Проте неважко здогадатися, який вплив має пропаганда на російське населення.
На мою думку, цими спробами впливу протистояти важко. Однак, наш Фонд катастрофи рейсу MH17 попередив родичів стосовно дезінформації. Іноді краще не читати Twitter.
- Отже, кого голландське суспільство вважає головним винуватцем у трагедії?
- Спочатку це були сепаратисти, але зараз чітко відслідковується зсув у бік сприйняття Росії, як країни, в якості основної винуватиці цієї катастрофи.
- Чи має нідерландське суспільство довіру до нідерландського правосуддя?
- Так, значна більшість нідерландців упевнені у справедливості нідерландського правосуддя та незалежності судової системи. Про це свідчать різні дослідження, які проводилися в останні роки. Голландська судова гілка влади займає високе місце в міжнародному рейтингу за рівнем довіри суспільства.
- Як ви особисто вважаєте, нідерландська влада рішуче налаштована вирішити цю справу? Якого результату ви очікуєте особисто?
- Ви повинні розрізняти два інститути: прокуратуру та суд. Державна прокуратура, безумовно, рішуча і дуже віддана доведенню цієї справи до кінця. Всі зусилля та засоби спрямовані на досягнення цієї мети. Я особисто переконаний, що державна прокуратура робить усе можливе, щоб наполегливо продовжувати розслідування та переслідування підозрюваних.
Судова влада має іншу функцію. Суд виносить рішення стосовно доказів, наданих прокуратурою та захистом стосовно аргументації адвокатів Пулатова. І суд робить це незалежно, незважаючи на політичну кон’юнктуру. На мою думку, найважливішим для суду є те, що він приймає обґрунтоване рішення на основі матеріалів справи та звинувачень. Важливо, щоб суд дотримувався принципу неупередженості й не робив заяв про справу заздалегідь.
Особисто я поки ще не знаю, яким буде результат. Безперечно, державна прокуратура надасть переважні докази, але в остаточному підсумку їх оцінка належить до прерогативи суду. Я, звичайно, сподіваюсь, що обвинувачення притягне до кримінальної відповідальності реальних винуватців і це, врешті-решт, призведе до засудження. Але треба почекати і подивитися.
- Ми бачимо, що наразі обвинувачуються лише фізичні особи. Чи вважаєте ви, що надалі Росії буде пред'явлено звинувачення як державі?
- Деякий час тому уряд Нідерландів та Австралії висунув офіційні звинувачення Російській Федерації за її роль у катастрофі літака MH17. Тобто – це стосується відповідальності держави. Дипломатичні переговори ведуться між Нідерландами, Австралією та РФ. І ці розмови також є передумовою можливого судочинства в майбутньому. Воно, напевно, буде можливим лише в тому випадку, якщо переговори не приведуть до згоди. Тим не менш, я не був би здивований, якщо в майбутньому буде порушено процедуру проти РФ у міжнародному кримінальному трибуналі.
Близько 400 родичів загиблих подали скарги проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Уряд Нідерландів також вирішив скористатися своїм правом на втручання в процедуру. Фактично, влада робить це, щоб підтримати скарги родичів. Тож до Російської Федерації відкрито декілька судових позовів.
- Чи має голландське суспільство та ви особисто довіру до України та її чинної влади в тому, що вона також рішуче налаштована довести цю справу до кінця?
- Якщо вірити повідомленням JIT, то я маю зробити висновок, що Україна буде дотримуватися своїх домовленостей щодо справи MH17. Останнім свідченням цього є поновлення Угоди про співробітництво.
Проте, рішення української влади щодо свідка/підозрюваного Цемаха, а також постійні заміни прокурорів під час розслідування, справляють дещо суперечливе враження. Незважаючи на те, що справа MH17 дуже важлива для України, простежується і наявність внутрішніх інтересів...
- Що, на вашу думку, має робити громадськість у Нідерландах, і як Україна повинна реагувати на можливі спроби росіян затягнути кримінальне провадження?
- Громадськість у Нідерландах насправді з цього приводу нічого не може зробити. Єдине – це залишатися непохитними та довіряти JIT і суду. Ми просто знаємо, що до цього часу Росія активно виступала проти цього процесу, і вона продовжуватиме це робити. А це означає, що процес займе більше часу. Але в Нідерландах у нас є приказка: «Чесність – живе довше за все інше», і ми маємо на увазі, що брехня завжди викривається з часом, а правда завжди залишається правдою. Ми маємо впевненість і терпіння.
Дмитро Дітюк-Сніцаренко, Defense Express, для Укрінформу
Фото Ірини Драбок