Піт Плуг, голова Фонду «Авіакатастрофа» рейсу MH17

Пандемія коронавірусу не зупинила судовий процес у справі рейсу МН17 в Гаазі. І хоча засідання йдуть в онлайн режимі, а чергове – призначене на червень, безпрецедентна увага світу, ретельна робота слідчих дають надію на об’єктивний вирок та торжество справедливості. Про атмосферу довкола «справи МН17» у Нідерландах та можливі прогнози на її завершення – розмова з головою Фонду «Авіакатастрофа», який об`єднає рідних більшості жертв рейсу MH17, Пітом Плугом.

- Пане Плуг, чи не втрачає сьогодні нідерландське суспільство інтерес до справи MH17, зважаючи на вкрай складну ситуацію з пандемією коронавірусу та всі проблеми, що вона принесла?

- Зрозуміло, пандемія COVID-19 є найактуальнішою темою для країни, оскільки ця трагедія стосується кожного. Крім того, вже пройшло багато часу з моменту катастрофи MH17. Однак, зацікавленість процесом у справі МН17 залишається високою, мене досі запитують на вулиці й цікавляться ситуацією довкола судової справи. Ця трагедія закарбована у колективній пам’яті нідерландців. Якщо запитати будь-якого нідерландця, що він робив у той день, коли було збито рейс MH17, він обов’язкове пригадає всі обставини.

- Чи справа MH17 достатньо висвітлюється голландськими ЗМІ?

- Так, хоча, звісно, в першу чергу – під час пікових подій. Зокрема, напередодні початку судового розгляду майже всі ЗМІ приділили увагу цій темі – говорили з родичами загиблих, давали репортажі, реконструкцію подій, проводили ток-шоу на цю тему.

- Чи відчуваєте ви, що російська пропаганда намагається впливати на громадську думку? І якщо так, що слід зробити, аби протистояти їй?

- Насамперед це відчутно у соціальних медіа, також – у «новинах» від російських медіа, уряду та посольств РФ у Нідерландах і за кордоном. Крім того, примітна велика кількість твітів у Twitter російською мовою, де або ставиться під сумнів розслідування JIT (Об’єднаної Слідчої Групи), або Україна звинувачується в катастрофі з MH17. Є також голландські «журналісти» або проросійськи налаштовані блогери, які теж дуже активні. Ми також звернули увагу на заяви прем'єр-міністра Малайзії, який назвав розслідування об'єднаної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT, - прим. ред.) упередженим та політичним.

Незважаючи на всі ці зусилля щодо розпорошення уваги громадськості та поляризації її поглядів, родичі загиблих і велика частина голландців все ще мають велику довіру до розслідування JIT. У весняному опитуванні в 2019 році 95% родичів загиблих відповіли, що JІТ працює добре. Моє спостереження полягає в тому, що пропаганда та дезінформація насправді не мають успіху. Проте неважко здогадатися, який вплив має пропаганда на російське населення.

На мою думку, цими спробами впливу протистояти важко. Однак, наш Фонд катастрофи рейсу MH17 попередив родичів стосовно дезінформації. Іноді краще не читати Twitter.

- Отже, кого голландське суспільство вважає головним винуватцем у трагедії?

- Спочатку це були сепаратисти, але зараз чітко відслідковується зсув у бік сприйняття Росії, як країни, в якості основної винуватиці цієї катастрофи.

- Чи має нідерландське суспільство довіру до нідерландського правосуддя?

- Так, значна більшість нідерландців упевнені у справедливості нідерландського правосуддя та незалежності судової системи. Про це свідчать різні дослідження, які проводилися в останні роки. Голландська судова гілка влади займає високе місце в міжнародному рейтингу за рівнем довіри суспільства.