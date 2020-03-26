В Алжирі стався землетрус

В Алжирі стався землетрус

Укрінформ
На півночі Алжиру стався землетрус магнітудою 5.

Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

«Землетрус магнітудою 5 стався на півночі Алжиру о 9 ранку (за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 10 км за 14 км від міста Рас аль Айун.

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Нині немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Як повідомлялося, внаслідок сильного землетрусу, що стався 22 березня в Хорватії, постраждали 17 осіб.

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