В Алжирі стався землетрус

На півночі Алжиру стався землетрус магнітудою 5.

Про це повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

«Землетрус магнітудою 5 стався на півночі Алжиру о 9 ранку (за Києвом – ред.)», - йдеться у повідомленні.

За даними EMSC, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 10 км за 14 км від міста Рас аль Айун.

Нині немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Як повідомлялося, внаслідок сильного землетрусу, що стався 22 березня в Хорватії, постраждали 17 осіб.