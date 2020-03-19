Підтримка замість нагнітання жахів. Новий тренд весни-2020 як відповідь коронавірусу

7 прикладів згуртування від волонтерів, влади, бізнесменів та митців у різних країнах світу

Навесні цього року в Канаді з’явився загальнонаціональний тренд підтримки, який уже отримав спеціальну назву. З минулої п’ятниці, коли в країні оголосили про перші серйозні обмежувальні заходи, пов’язані з COVID-19, у побут канадців усе більше входить нове слово “caremongering”, що у вільному перекладі означає “поширення підтримки” як антонім слову “scaremongering”, тобто “нагнітання страхів”, “залякування”. І хоча в інших країнах назви такому тренду ще немає, але добрих ініціатив уже вистачає. Власні кореспонденти Укрінформу зібрали ряд прикладів.

1. ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ДОПОМОГИ ЛІТНІМ ЛЮДЯМ

У Канаді протягом лише перших кількох днів у національному сегменті Facebook було створено понад 40 груп, покликаних допомогти людям. Чи йдеться про доставку додому продуктів, чи допомогу в догляді за тваринами, чи фінансову підтримку, чи просто добре слово – понад 40 тисяч канадців зголосилися долучитися до цих груп, географія учасників яких простягається від Тихого до Атлантичного океану.

У Бельгії в соціальних медіа створена мережа Covid-Solidarity.org, яка покликана об’єднати людей, що перебувають на карантині або у добровільній самоізоляції, та зв’язати їх із добровольцями, які піддаються меншому ризику захворювання. Волонтери з дотриманням всіх заходів перестороги, можуть доставляти ізольованим людям продукти харчування та інші товари першої необхідності.

Ідея напрочуд проста. Для ізольованих людей роздруковуються стандартизовані формуляри з переліком продуктів, які є необхідними. Людям залишається лише відмітити у цьому листі товари, в яких вони відчувають потребу, та вивісити цей перелік на видному місці, щоб сусіди і волонтери могли його бачити, та здійснити відповідну закупівлю. Куплені продукти доставляються ізольованим людям також без фізичного контакту. Взаєморозрахунок між тим, хто здійснив закупівлю, і тим, хто її отримав, здійснюється за методом, який міститься на спеціалізованому сайті, де обидва зареєстровані. Цей соціальний рух солідарності був започаткований одним із бельгійських бізнесменів та студентами із спеціалізованої соціальної групи “BeTech”. Від понеділка цей спеціалізований сайт уже отримав тисячі відвідувачів та реєстрацій.

В Естонії діє онлайн-платформа Kogukond aitab («Громада допоможе»), до якої вже приєдналося близько 900 волонтерів. Вони працюють у всіх повітах країни. Почалося з того, що 13 березня, вже після введення надзвичайного стану активіст Кирило Соловйов вирішив, що потрібно організовувати волонтерів за допомогою сучасних технологій. За 48 годин він створив першу робочу версію платформи Kogukond aitab. Тепер її волонтери допомагають самотнім людям, передусім, похилого віку. Комусь треба допомогти доставити продукти, ліки, а з кимось потрібно просто поговорити.

У Німеччині у громадах формуються невеликі групи волонтерів. Як, наприклад, у Бад-Пірмонті, земля Нижня Саксонія, де 30-річна місцева жителька на ім’я Піа Плетат започаткувала проект допомоги одиноким людям похилого віку та малозабезпеченим. Для них молоді та здорові ходять в аптеку, супермаркет чи пекарню. Помічників Плетат шукає через канали соціальних медіа. Покупки вони заносять особисто, або залишають біля дверей. 20-річна Луїза Ган пропонує допомогу в окрузі Гамелін. «Я сходжу для вас у магазин, на пошту чи в аптеку, або на прогулянку з вашою собакою», – пише дівчина у Facebook. Її телефон можна знайти в місцевій пресі.

У курортній місцевості Ескірхен поблизу Кельна об’єднання добровольців під лозунгом «Ми допомагаємо одне одному!» взялося за те, аби доставляти покупки до вхідних дверей пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями. Організували групу з волонтерів, які мають автомобілі та зможуть виконувати функції кур’єрів. Свої контакти члени об’єднання почали залишати у всіх оселях з понеділка та вже отримали «клієнтів». Не залишаються осторонь і цілі спортивні клуби. ASC 09 Дортмунда з 18 березня пропонує свою підтримку в повсякденному житті людям похилого віку. «У нас багато старших членів в ASC 09. Також багато з хворобами. Їхнє здоров'я зараз особливо важливе. Ми повинні їх захищати якнайкраще, піклуватися про них і проявляти солідарність», – каже член правління Френк Фліге. Спочатку клуб має намір піклуватися про власних ветеранів, а також про тих, хто опинилися на карантині й не мають права виходити з дому. Згодом, каже Фліге, коло підопічних може розширитися. Подібні ініціативи підхоплюють й інші спортивні спільноти.

У Польщі у багатьох містах молоді люди об’єднуються в різного роду ініціативи допомоги пенсіонерам чи хворим людям, які не можуть виходити з дому, адже перебувають у зоні найвищого ризику зараження коронавірусом. Наприклад, студенти морської академії у Щеціні опублікували в соцмережах телефонні контакти, пропонуючи свою допомогу в купівлі продуктів чи ліків, які вони безкоштовно доставлять додому.

У Франції активно об’єднуються через соціальні мережі та безпосередньо на місцях активісти й волонтери, які надають допомогу людям похилого віку, щоб сприяти убезпеченню їх зараження коронавірусом. Цій темі приділяється значна увага у французьких ЗМІ. «Коронавірус: ініціативи солідарності, які надають надію», – з таким заголовком оприлюднила публікацію, зокрема, видання L’Obs.

Коронавірус об’єднав націю і в Нідерландах. Люди створили у соцмережах групи допомоги. Волонтери працюють по всій країні, у кожному місті та районі є добровольці, які гуртуються через соціальні мережі.

2. ДОПОМОЖИ СВОЄМУ СУСІДОВІ

Чи не найбільш поширеною в Європі є ініціатива небайдужих допомагати сусідам, яким рекомендовано залишатися у своїх домівках – а це переважно літні люди та діти – у закупівлі продуктів харчування та інших необхідних для повсякденного життя речей. Це все робиться безкоштовно та безконтактно. Тобто закупівлі залишаються біля дверей, а господарі помешкання вже їх забирають самостійно.

У США волонтерство вважається нормою життя й усіляко підтримується від різноманітних акцій допомоги до спортивних змагань. Ситуація із загрозою вірусу не стала винятком. Люди пропонують свою допомогу літнім сусідам, щоби ті не виходили зайвий раз на вулицю, і координується це все навіть на рівні багатоквартирок. "Доброго дня, жителі будинку! Ми отримали більше ніж очікували заявок від наших волонтерів. Якщо комусь потрібно купити й доставити продукти з магазину або щось інше, звертайтеся до вахтерів. Мері-Еліс або Йоганесс передадуть вашу заявку першому, хто буде готовий зробити це для вас", – йдеться в оголошенні однієї з багатоповерхівок Арлінгтона. Крім того, люди самоорганізовуються. Наприклад, стараються не заходити в ліфти більше двох осіб одночасно й намагаються тримати дистанцію не менше двох метрів під час спілкування.

Популярним став і вчинок італійця Джермано з міста Маріано дель Фріулі, дружиною якого є українка. Він заспівав із вікна у бік спустошених вулиць північного міста, більшість жителів якого вимушені й повинні залишатися вдома. Таким способом він підтримав сусідів та закликав їх не залишати домівки, адже дотримання вимог карантину є колективною відповідальністю.

3. АКЦІЇ НА ПІДТРИКУ МЕДИКІВ ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНИХ ДО БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ

Президент Естонії Керсті Кальюла на початку тижня, в понеділок організувала акцію-флешмоб. О 20:00 естонці включали ліхтарики своїх телефонів і дві хвилини махали ними у вікна. Робилося це на знак поваги до тих людей, які в умовах карантину забезпечують життєдіяльність громадських служб – медики, працівники дитячих садків, співробітники Центрів тривоги, водії громадського транспорту, продавці в магазинах, кур'єри, які розвозять продукти і багато інших. Після чого фотографії з хештегом #LehvitaSestHoolid («Помахай, тому що дбаєш») викладалися в соцмережах. Можливо, ця акція стане регулярною.

Джастін Трюдо

У Канаді разом із занепокоєнням стосовно поширення COVID-19 зростає і довіра населення до влади. Цю довіру політичне керівництво держави використовує мудро: закликаючи продовжувати взаємну підтримку та дякуючи медпрацівникам. “Хочу відзначити всіх, хто перебуває на передовій системи охорони здоров’я, чи йдеться про лікарів, чи медсестер, чи адміністраторів лікарень чи обслуговуючий персонал. Ви робите неймовірну роботу”, – сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на початку одного з останніх щоденних звернень до народу.

У ряді країн Європи проводяться флешмоби з подяки лікарям, які найбільше залучені до боротьби з пандемією. У Нідерландах до флешмобу з оплесками подяки 17 березня доєдналися король Віллем-Олександр та королева Максима з дочками. У Франції активісти закликають громадян щоденно, о 19 годині, відкривати вікна та аплодувати з них, висловлюючи таким чином подяку, визнання, захоплення та підтримку медичних працівників.

У Кракові було створено Facebook-групу для проведення акції “Медичні маски для краківських лікарів”. У ній вже зареєструвалося кілька тисяч осіб, які в домашніх умовах шиють маски, які передають лікарям у місцеві лікарні.

Ресторан Steirereck

Хороший приклад згуртованості продемонстрував популярний віденський ресторан Steirereck. Власники ресторану разом зі співробітниками вирішили допомогти із забезпеченням харчування залучених до боротьби з коронавірусом службовців, передусім із поліції та пожежно-рятувальної служби. Продукти для цього надають численні виробники, постачальники та колеги по галузі. З понеділка перші 500 порцій із ресторану в координації з МВС надійшли до адресатів. У планах – 100 порцій на день. З десяток кухарів Steirereck, щоправда, тепер роблять акцент не на креативності блюд, а на їх ситності.

4. «ПСИХОЛОГИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА»

Психолог у польському місті Торунь заснував Facebook-групу “Психологи для суспільства”. До неї упродовж кількох днів приєдналися сотні професійних психологів і психотерапевтів з усієї Польщі, які надають безкоштовну психологічну допомогу тим, хто її потребує в ситуації епідемії коронавірусу. “В результаті нинішньої ситуації багато осіб змушені з дня на день змінювати свій спосіб життя, особливо у професійній сфері, що загрожує їх відчуттю безпеки. Ми хочемо з психологічною допомогою достукатися до старших людей, які часто є самотніми, і які перебувають у зоні підвищеного ризику, а не мають належної підтримки”, – заявив ініціатор акції психологів Кристіан Рубаха, який визнав, що ініціатива користується дуже великим зацікавленням. Він додав, що найбільше психологічну допомогу потребують зараз старші люди, особи, які безпосередньо наражаються на зараження і перебувають під постійним емоційним тиском (медпрацівники), хто втратив роботу, й ті, хто перебувають на примусовому карантині.

Польські психологи у нинішній ситуації стресу та непевності радять людям допомагати одне одному свідомою поведінкою. Вони підкреслюють, що порад – як діяти в цій ситуації – потрібно слухати не від усіх, а лише від спеціалістів, передусім, вірусологів та епідеміологів з досвідом. Інформацію на тему коронавірусу потрібно черпати лише з перевірених джерел, і не вірити кожному допису в соцмережах, що часто свідомо сіють паніку.

5. ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР І ГОТЕЛІ ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ТА КАРАНТИНУ

В Австрії люди, у яких виявлено коронавірус, але разом з тим спостерігаються легкі симптоми захворювання, можуть знаходитися у домашній ізоляції, де їм будуть надаватися необхідний догляд/лікування. Водночас, є ситуації, коли в силу різних причин інфікована людина не має змоги залишатися під домашнім карантином. Саме для таких інфікованих Covid-19 осіб, у яких спостерігається легкий або середній рівень перебігу захворювання, влада Відня, спільно з низкою гуманітарних організацій, організувала величезний лазарет. На 15 тисячах квадратних метрів зали "А" Виставкового комплексу Відня (Messe Wien) протягом кількох днів встановлено 880 ліжок для прийому заражених Covid-19 осіб (фото АРА). При потребі, кількість місць буде збільшено. При цьому, для кожного пацієнта забезпечено простір у 10-12 квадратних метрів. Біля кожного ліжка є світильник, тумбочка, що закривається на ключ, розетка, де можна зарядити свій мобільний телефон і таким чином підтримувати зв’язок із родичами. Також на території лазарету є бездротовий доступ до Інтернету. За пацієнтами цілодобово доглядатимуть лікарі, санітари та медсестри у кількості до 1 тис. працівників за зміну.

У країнах Балтії громадяни, які повертаються з інших країн, повинні проходити двотижневий карантин. Але не у всіх є можливість робити це вдома. Одночасно деякі готелі зараз знаходяться на межі банкрутства (особливо, якщо карантин затягнеться). Тому вони запрошують проходити карантин у них, пропонуючи платити, хто скільки зможе. І це теж прояв обопільної громадської солідарності.

6. СУПЕРМАРКЕТИ З «БЕЗКОНТАКТНОЮ ДОСТАВКОЮ» ТА ДУМКОЮ ПРО ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

У США ресторани, продуктові магазини, а також великі мережі, такі як Amazon та Whole Foods, пропонують безліч варіантів покупок продуктів харчування й готової їжі з так званою "безконтактною" доставкою під двері. Не відстають і мережі з продажу техніки, одягу та інших товарів з пропозиціями великих знижок та безкоштовного пересилання до місця проживання.

У Північній Ірландії та Уельсі (Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), Австралії, Норвегії, Австрії та Канаді ряд мереж супермаркетів встановили спеціальний час (годину чи дві) для здійснення покупок лише людьми похилого вік. Одразу після відкриття магазинів їм пропонується приходити та купувати все необхідне у спокійній обстановці. Торговельні мережі закликають громадськість з відповідальністю поставитися до ініціативи та поважати цю "годину для літніх людей".

У Туреччині невеликі продуктові магазини, яких безліч у кожному районі міста, взяли під шефство своїх літніх клієнтів та доставляють безкоштовно під двері свіжу пресу, хліб, молоко та інші продукти, список яких можна надиктувати по телефону. Опція була доступна і раніше, але нині вона більш затребувана, бо відіграє позитивну роль у дотриманні карантинних заходів.

7. МУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ, КОНЦЕРТИ, ЗУСТРІЧІ З ПИСЬМЕННИКАМИ ТА ЗАРЯДКА – ОНЛАЙН

Канадські музиканти в квітні мають намір організувати онлайн фестиваль “Quarantine Ceilidh”, що дасть змогу і слухачам віртуально соціалізуватися, і виконавцям отримати дохід та долучитися до життя громади.

Турецькі музиканти, аби допомогти співвітчизникам з користю проводити карантинні дні, започаткували практику проведення домашніх концертів. Перші виступи по інстаграму вже провели відомі турецькі музиканти-віртуози, зокрема скрипаль Джіхан Ашкин та піаністка Гюльсін Онай.

У рамках акції “Залишаюся вдома” одна з найбільших у Польщі мереж книгарень Empik безкоштовно на два місяці надала онлайн-доступ до свого контенту “Преміум”. Усі, хто зареєструються на сайті Empik.com у розділі “час вдома”, отримають доступ до 60-ти різноманітних послуг, зокрема до понад 11 тис. електронних та аудіокниг. Крім того, Empik організує онлайн-зустрічі з відомими авторами, а також онлайн-заняття та розваги для дітей.

На польському телебаченні відновлюється давно призабутий формат – групових ранкових фіззарядок. За ініціативою Національного фонду здоров’я (НФЗ) Польщі, вранці в ефірі державного телеканалу TVP2 упродовж півгодини транслюватиметься програма “Тренуймося разом!”. Як переконують у НФЗ країни, це повинно трохи допомогти зняти стрес у зв’язку зі зниженням фізичної активності.

Максим Наливайко, Дмитро Шкурко, Олег Кудрін, Ольга Танасійчук, Юрій Банахевич, Андрій Лавренюк, Ірина Драбок, Ярослав Довгопол, Василь Короткий, Ольга Будник