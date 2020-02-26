В Індонезії стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,9 стався поблизу Саумлакі, що на індонезійському острові Ямдена.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

“Землетрус магнітудою 5,9 стався за 48 км на північному заході від Саумлакі в Індонезії”, - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 61,2 кілометра.

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Стихійне лихо сталося близько пів на десяту за Києвом.

На цей час немає інформації ані про постраждалих, ані про завдану шкоду.

Як повідомлялося, вчора землетрус магнітудою 5,1 стався на північному сході Тайваню.