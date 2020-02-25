Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак
Укрінформ
Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер 25 лютого у віці 91 року.
Про це повідомляє Egypt today.
"Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у віці 91 року", - йдеться в повідомленні.
Мубарак перебував на посаді глави держави 30 років, перш ніж був змушений піти у відставку 11 лютого 2011 року в результаті революції.
24 травня 2011 року Мубарак і його сини Алаа і Гамаль були притягнуті до суду за звинуваченням у вбивстві демонстрантів і корупції.
19 серпня 2013 року його виправдали по одному зі звинувачень у корупції, а через два дні суд виніс рішення про його звільнення з в'язниці.