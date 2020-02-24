Канарські острови накрила потужна піщана буря

Через піщану бурю на Канарських островах скасували авіарейси, крім того, порушено роботу наземного транспорту.

Про це повідомляє BBC.

«Сильні вітри принесли піщану бурю із Сахари на Канарські острови і вплинули на роботу місцевих аеропортів. Численні польоти скасовані», - йдеться в повідомленні.

Буря порушила роботу й інших видів транспорту, в тому числі поромів.

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Повідомляється, що місцями сила вітру може досягати 120 кілометрів на годину.

Супутникові знімки показують, що піщана буря охоплювала острова біля узбережжя північно-західної Африки.

Поромні перевезення і зусилля по боротьбі з лісовими пожежами на Гран-Канарія також були призупинені.

Фото: El Pais