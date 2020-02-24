Канарські острови накрила потужна піщана буря
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Укрінформ
Через піщану бурю на Канарських островах скасували авіарейси, крім того, порушено роботу наземного транспорту.
Про це повідомляє BBC.
«Сильні вітри принесли піщану бурю із Сахари на Канарські острови і вплинули на роботу місцевих аеропортів. Численні польоти скасовані», - йдеться в повідомленні.
Буря порушила роботу й інших видів транспорту, в тому числі поромів.
Повідомляється, що місцями сила вітру може досягати 120 кілометрів на годину.
Супутникові знімки показують, що піщана буря охоплювала острова біля узбережжя північно-західної Африки.
Поромні перевезення і зусилля по боротьбі з лісовими пожежами на Гран-Канарія також були призупинені.
Фото: El Pais