Борис Тарасюк, постійний представник України при Раді Європи

Досвідчений український політик, державний діяч, дипломат Борис Тарасюк прибув до Страсбурга наприкінці січня з місією очолити Постійне представництво України при Раді Європи.

Про пріоритети української сторони щодо співробітництва в рамках Ради Європи в умовах глибокої кризи цієї Організації та про зусилля України з відновлення довіри до РЄ посол розповів у першому на цій посаді інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу в Страсбурзі.

УКРАЇНСЬКА СТОРОНА ДОСЯГЛА МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОГО ЗА ТЕПЕРІШНІХ ОБСТАВИН РЕЗУЛЬТАТУ

- Пане посол, як ви оцінили б результати зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи та роботу під час неї Постійної делегації Верховної Ради України?

- Для мене та переважної частини нашої парламентської делегації це була перша сесія. У 1993-1995 роках я очолював процес вступу України до Ради Європи. Відтак, ця Організація для мене – не нова. Але минулий зимовий сесійний тиждень виявився доволі насиченим і навіть важким для українських парламентаріїв і, якоюсь мірою, також і для мене. Адже я офіційно розпочав виконувати свої функції постійного представника зранку в перший день сесії.

Нагадаю, що цей сесійний тиждень став першим із квітня 2014 року форумом ПАРЄ, в якому українська та російська делегації брали повноцінну участь.

Тому, за психологічним навантаженням ситуація була подібною тій, що спостерігалася у червні минулого року, коли більшість Асамблеї висловилася на користь «відновлення міжпарламентського діалогу» з РФ.

Ми вважаємо це рішення помилковим, однак маємо працювати в його реаліях.

Нам із делегацією Верховної Ради вдалося консолідувати зусилля уряду й парламенту та упоратися з викликами, що перед нами постали.

Говорячи про результати роботи нашої делегації, хочу відзначити, що українська сторона досягла максимально можливого за теперішніх обставин результату. Реалістично оцінюючи ситуацію, беручи до уваги ретроспективу подій, вважаю, що Верховна Рада зробила правильно, коли ухвалила Постанову про позицію щодо участі в ПАРЄ у 2020 році. Це був сигнал для наших партнерів у ПАРЄ, і не тільки. Це був важливий крок, коли український парламент окреслив позиції та рамки діяльності нашої делегації.

ОПТИМІСТИЧНО ДИВЛЮСЯ НА РОБОТУ НАШОЇ НОВОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ

- І все ж таки, якими є основні результати січневої сесії ПАРЄ для України та наших союзників в Асамблеї?

- Українській делегації спільно з партнерами по «Балтик плюс» вдалося внести принципові поправки до низки резолюцій.

Врешті, давайте говорити мовою документів. В ухваленій Резолюції 2325 (2020) прямо говориться про «незаконну анексію (Росією) Криму й військову агресію на сході України».

У схваленому Асамблеєю звіті Моніторингового комітету за 2019 рік були підтверджені всі прийняті до цього резолюції ПАРЄ, що стосуються України та агресії РФ проти нашої країни з 2014 року, а також визнаний факт того, що РФ є стороною Мінських домовленостей.

Чи можемо ми бути впевнені, що відповідні положення були б внесені в ці важливі для нас документи, якщо б українська делегація утрималася від участі у зимовій частині сесії?

Делегація також набула практичного досвіду парламентської дипломатії. Продемонструвала вміння координувати свою роботу із партнерами, там де це доцільно – знаходити компроміси, там де це потрібно – демонструвати жорсткість.

Тому я позитивно оцінюю результати роботи нашої нової делегації.