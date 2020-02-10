У Таїланді зіштовхнулися туристичні катери: є поранені, загинули двоє дітей

У результаті зіткнення двох швидкісних туристичних катерів біля східного узбережжя острова Пхукет в Таїланді щонайменше двоє осіб загинули, ще 22 людини отримали поранення.

Про це повідомляє The Phuket News.

«Майор Екачай Сірі з туристичної поліції Пхукета підтвердив, що двоє загиблих осіб були дітьми з Росії: 12-річний хлопчик та 6-річна дівчинка», - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався вранці 10 лютого на каналі, що з'єднує дві головні гавані острова з бухтою на східній частині острова.

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Загалом на двох катерах перебувало 39 осіб. З них 15 осіб отримали медичну допомогу на місці, а ще 22 постраждалих людей доставили до чотирьох лікарень на острові.

Поліція розслідує інцидент.

Фото з сайту thephuketnews.com