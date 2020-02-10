Ізраїль з повітря обстріляв позиції руху ХАМАС

Повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по позиціях членів угруповання руху ХАМАС у секторі Гази.

Про це йдеться у Twitter ізраїльської армії.

Атака була проведена у відповідь на запуск ракети з сектору Гази в бік Ізраїлю.

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"У відповідь на ракету, запущену з Гази у бік Ізраїлю раніше ввечері, ми завдали ударів по ряду військових постів ХАМАС в Газі. Ми звинувачуємо ХАМАС у всіх терористичних актах, скоєних з Гази", - йдеться у повідомленні.