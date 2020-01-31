Двоє на авто намагалися прорватися до резиденції Трампа, офіцери відкрили вогонь

Двоє на авто намагалися прорватися до резиденції Трампа, офіцери відкрили вогонь

Укрінформ
Поліція затримала двох осіб, які на позашляховику намагалися заїхати на територію резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.

Про це повідомляє NBC Miami.

"Поліція розслідує інцидент біля резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, під час якого транспортний засіб нібито намагався заїхати до забороненої зони, змусивши офіцерів відкрити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об'єкту.

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Поліцейські відкрили вогонь, коли зловмисник на авто намагалися втекти з місця події. До переслідування було залучено гелікоптер.

Зрештою, поліція затримала двох осіб, які перебували у позашляховику. Особи затриманих наразі не розголошуються.

Згідно з графіком, Дональд Трамп має вирушити до резиденції "Мар-а-Лаго" сьогодні.

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