Двоє на авто намагалися прорватися до резиденції Трампа, офіцери відкрили вогонь
Укрінформ
Поліція затримала двох осіб, які на позашляховику намагалися заїхати на територію резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.
Про це повідомляє NBC Miami.
"Поліція розслідує інцидент біля резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, під час якого транспортний засіб нібито намагався заїхати до забороненої зони, змусивши офіцерів відкрити вогонь", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об'єкту.
Поліцейські відкрили вогонь, коли зловмисник на авто намагалися втекти з місця події. До переслідування було залучено гелікоптер.
Зрештою, поліція затримала двох осіб, які перебували у позашляховику. Особи затриманих наразі не розголошуються.
Згідно з графіком, Дональд Трамп має вирушити до резиденції "Мар-а-Лаго" сьогодні.