Двоє на авто намагалися прорватися до резиденції Трампа, офіцери відкрили вогонь

Поліція затримала двох осіб, які на позашляховику намагалися заїхати на територію резиденції президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида.

Про це повідомляє NBC Miami.

"Поліція розслідує інцидент біля резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, під час якого транспортний засіб нібито намагався заїхати до забороненої зони, змусивши офіцерів відкрити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об'єкту.

Поліцейські відкрили вогонь, коли зловмисник на авто намагалися втекти з місця події. До переслідування було залучено гелікоптер.

Зрештою, поліція затримала двох осіб, які перебували у позашляховику. Особи затриманих наразі не розголошуються.

Згідно з графіком, Дональд Трамп має вирушити до резиденції "Мар-а-Лаго" сьогодні.