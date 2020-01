Володимир Зеленський, президент України (інтерв’ю «The Times of Israel»)

У неділю ввечері, 19 січня ізраїльська англомовна онлайн-газета The Times of Israel опублікувала інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, яке він дав цьому виданню напередодні. Укрінформ пропонує повний переклад інтерв’ю The Times of Israel:

Серйозна людина: Зеленський намагається відійти від темного минулого України та зробити яскравим її майбутнє

Перед візитом до Ізраїлю цього тижня, комедійний актор, який став «антикорупційним» президентом, говорив про все: від Бабиного Яру, Голокосту та Голодомору, до Путіна... та Трампа.

Київ. Перше, що ви бачите, коли приїжджаєте до Офісу президента України, – це каток. Крижаний каток, встановлений поряд із головним входом до президентських кабінетів.

Галасливі малі українські діти з барвистими шарфами, шерстяними капелюшками, добре одягнені у відносно теплий (за київськими мірками) день, катаються з батьками та без них, прямо перед офісом Володимира Зеленського, коли президент працює всередині.