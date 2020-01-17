Трамп назвав Джуліані одним з найбільших борців зі злочинністю в історії США

Президент США Дональд Трамп назвав свого особистого адвоката Руді Джуліані «одним з найбільших борців зі злочинністю в історії нашої країни».

Як передає CNN про це він заявив у четвер журналістам у Овальному кабінеті.

«Мати його на своєму боці - велика честь для мене», - зазначив Трамп, додавши, що Джуліані зробив «феноменальну роботу протягом тривалого періоду часу в боротьбі зі злочинністю».

«Він також був найбільшим мером в історії Нью-Йорка», - сказав президент.

Коли його запитали про лист, який Джуліані нібито написав Президенту України, зазначивши, що він діє з відома і згоди президента США, Трамп сказав, що не знає про це.

«Я нічого не знаю про лист, але Руді, безумовно, є одним з найбільших борців зі злочинністю в історії нашої країни, - наголосив він. - Я не знав про конкретний лист, але якщо він і писав листа, це не має великого значення».

Як повідомлялося, https://www.cnn.com/2020/01/14/politics/lev-parnas-documents-house-investigators/index.html Комітет з розвідки Палати представників США отримав від соратника Джуліані, американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса нові документи щодо відносин Трампа і Джуліані. Зокрема копію листа, який Джуліані нібито надіслав Володимиру Зеленському. У ньому адвокат Трампа нібито зазначив, що працює «з відома і згоди президента», і просив Зеленського про особисту зустріч 13-14 травня.

Фото: The White House