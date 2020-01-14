Як влаштовані чорні скриньки літаків

Як працюють бортові самописці і як їх розшифровують?

Розшифровка "чорних скриньок" з українського Boeing, що розбився під Тегераном, вже почалася. У ній беруть участь іранські та українські експерти. Як працюють бортові самописці і як їх розшифровують? Про це – наводимо статтю DW.

У розслідуванні аварії українського пасажирського літака Boeing 737-800 під Тегераном братимуть часть представники усіх країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи вранці 8 січня. Розшифровка чорних скриньок авіалайнера, що розбився, вже почалася – в ній, крім іранських експертів, беруть участь також українські фахівці.

Обидва бортові самописці досить сильно пошкоджені, тому не виключено, що якщо дані не вдасться зчитати, Ірану доведеться відправити чорні скриньки за межі країни – до Канади або Франції, які мають сучасні технології та досвід для цієї роботи. За яким принципом діють бортові системи реєстрації даних польоту і як розшифровують записану ними інформацію?

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ЧОРНА СКРИНЬКА: СКЛАДНО ПОШКОДИТИ І ЛЕГКО ЗНАЙТИ

Чорна скринька – це насамперед в особливий спосіб захищений записуючий апарат, подібний до жорсткого диска комп'ютера або карти пам'яті. Тут реєструються і зберігаються усі важливі параметри польоту і роботи авіалайнера, а також розмови в кабіні пілотів. Раніше ці компоненти знаходилися у двох незалежних один від одного апаратах, сьогодні вже випускаються комбіновані моделі, де поєднані обидві функції. Однак, згідно з правилами, у цьому випадку необхідно, щоб на борту знаходилися два такі комбіновані самописці.

Чорні скриньки мають бути здатні витримати навантаження і залишитися непошкодженими при різних аварійних ситуаціях. Перед тим як отримати допуск до використання, вони проходять випробування – самописці повинні витримувати удар об бетонну стіну на швидкості в 750 км/год, тиск у 2,25 тонни протягом як мінімум п'яти хвилин, температуру до 1100 градусів Цельсія не менш години і перебування на глибині до 6000 метрів під водою.

Щоб їх могли швидше знайти в морі, пристрої при контакті з солоною водою автоматично вмикають радіомаяк, сигнал якого можна вловити в радіусі двох кілометрів. Оскільки радіус цей невеликий, рятувальникам все ж необхідно знати, де приблизно розпорошені уламки літака.

ЖОДНИХ ОСОБИСТИХ СЕКРЕТІВ ПІЛОТІВ

Мовний бортовий самописець записує всі звуки в кабіні літака. Окрім розмов пілотів він записує інструкції, які дає бортовий комп'ютер, спілкування з наземними службами, розмови з бортпровідниками, а також оголошення, що екіпаж робить для пасажирів. Крім того, пристрій реєструє всі шерехи, звуки перемикачів і працюючого двигуна.

Усі приватні розмови пілотів, звичайно, також записуються і зберігаються в чорній скриньці – тому аналіз цих записів і їх розшифровка мають відбуватися під повним контролем і з урахуванням захисту особистих даних. Зміст розмов може використовуватися лише для того, щоб з'ясувати причини аварії або технічного збою.

Тому в чорній скриньці зберігаються лише останні 120 хвилин розмов – більш стара інформація автоматично стирається. Моделі самописців попереднього покоління взагалі зберігають лише останні 30 хвилин розмов. Крім того, у пілота існує технічна можливість призупинити запис або навіть стерти його. Однак на практиці цього не відбувається, зауважує представник німецького Федерального управління розслідування авіаційних подій в Брауншвейгу Єнс Фрідеман (Jens Friedemann).

ОБСЯГ ДАНИХ БОРТОВИХ САМОПИСЦІВ ЗРОСТАЄ

До даних бортового самописця, що фіксує технічні параметри польоту і стан лайнера, пілоти взагалі не можуть отримати прямий доступ. На старих моделях літаків вони, проте, повинні були вручну вмикати такі апарати до початку польоту, у сучасній авіації це відбувається автоматично.

Останніми роками значно зріс обсяг збережених даних. "Сьогодні самописці реєструють сотні, а то й тисячі різних параметрів", – пояснює Фрідеман. Вони включають, наприклад, траєкторію польоту, висоту, швидкість, розташування літака, роботу двигуна і температуру вихлопних газів, положення шасі і закрилків.

Ці дані допомагають експертам з'ясувати причини аварії або серйозного технічного збою, а також дозволяють виявити і усунути потенційні джерела несправностей. Але повністю реконструювати схему польоту вони все ж таки не можуть.

Для експертів Федерального управління розслідування авіаційних пригод аналіз даних "чорних скриньок" – звична робота. "За моїми оцінками, ми займаємося цим не рідше, ніж раз на два тижні, – розповідає Єнс Фрідеман. – Адже аналіз і розшифровка даних потрібні не лише при авіакатастрофах, але і при будь-яких серйозних інцидентах, пов'язаних з технічними проблемами". При виникненні таких інцидентів зазвичай аварії вдалося уникнути лише дивом.

Однак для повноцінного аналізу і розшифровки даних "чорних скриньок" у світі є лише кілька спеціалізованих центрів. При цьому не в кожному з них є можливість працювати з усіма типами бортових самописців. Німецьке управління, наприклад, може працювати як з чорними скриньками, випущеними на Заході, так і з деякими типами російських бортових самописців. Однак у деяких випадках фахівці в Брауншвейгу все ж змушені звертатися за допомогою до своїх закордонних колег.

На думку Фрідемана, у майбутньому цілком можливе введення в експлуатацію відеореєстраторів, які будуть записувати те, що відбувається в кабіні пілотів літака. Потужність встановленого радіомаяка також може бути значно збільшена. І ще один цікавий факт: популярна назва бортових самописців – "чорна скринька" – калька з усталеного визначення в англійській, black box. Насправді бортові самописці ніколи не бувають чорними. Вони завжди – яскраво-помаранчевого кольору, щоб їх легше можна було знайти серед уламків літака.

DW