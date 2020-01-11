Новим султаном Омана став колишній міністр культури та національної спадщини країни Хайсам бен Тарек Аль Саїд.

Про це повідомляє Aljazeera

«Новим правителем Омана став Хайсам бен Тарек Аль Саїд, який уже приніс уже присягу султана. Раніше він займав посаду міністра культури і національної спадщини», - йдеться в повідомленні.

Новий оманський султан – кузен попереднього султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда. Померлий султан призначив свого кузена спадкоємцем заздалегідь у спеціальному заповіті.

Хайсам бен Тарек Аль Саїд склав присягу в Раді Оману (двопалатний дорадчий орган парламентського типу). Заява Вищої ради безпеки Оману було оголошено в ефірі державного телебачення султанату.

Як відомо, попередній оманський султан прийшов до влади в 1970, поваливши з престолу свого батька. У 2015 році в султана виявили рак. У ніч на суботу він помер.