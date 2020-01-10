На YouTube опублікували запис з висоти на місці падіння літака МАУ

В інтернеті опубліковано нові кадри з місця падіння літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" 8 січня під Тегераном.

Відеоролик викладено 10 січня на сторінці в YouTube арабомовного телеканалу з саудівськими інвестиціями і штаб-квартирою в ОАЕ "Al Hadath".

Відео відзнято, скоріш за все, з вертольота і має назву "Нові кадри. Повітряна зйомка місця з катастрофи українського літака в Ірані". Водночас, точна дата і час зйомки не зазначається.

Напередодні іранське інформагентство ISNA публікувало фотографії з місця аварії українського літака під Тегераном. Коментуючи опубліковане фото, російський незалежний авіаційний експерт Вадим Лукашевич звернув увагу на два факти.

"Відсутність яскраво вираженого кратера або борозни на грунті. З урахуванням відсутності великих фрагментів конструкції літака це свідчить про дуже потужний вибух уже на самому початку торкання землі (корпус навіть не встиг заглибитися в землю) - вірогідно, через детонацію палива (і/або його парів) у паливних баках, тобто в кесоні крила", - звернув увагу він на перший факт.

На його думку, удар літака об землю був не по дотичній, а зі значним кутом (не менш як 20-25 градусів), "при цьому вибух розірвав літак у клоччя". Він також вважає, що "літак почав розвалюватися (від нього стали відвалюватися фрагменти конструкції) безпосередньо перед ударом об землю".

"Керованого ніякого заходу на посадку не було, і навряд чи екіпаж мав змогу "відвести літак від житлових будинків". Як я сказав раніше, на кінцевій ділянці траєкторії літак уже навряд чи був керованим. Хоча, можливо, була спроба просто посадити літак на рівну поверхню (за аналогією з "посадкою в кукурудзу"), яку екіпаж бачив без будь-яких орієнтирів (це околиця, поля і городи без нічного освітлення)", - написав Лукашевич.