Президент Ірану висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака МАУ

Президент Ірану Хасан Рухані висловив співчуття родинам загиблих унаслідок катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це інформує MEHR.

"Аварія українського пасажирського літака біля Тегеранського району Шахрір, що забрала життя низки наших дорогих іранців, у тому числі кількох молодих студентів, та інших іноземних громадян, викликає велике горе та смуток. Я щиро висловлюю співчуття сім'ям загиблих та іранській нації, молячи за них Всевишнього, бажаючи терпіння їхнім родинам”, - сказав Рухані.

За його словами, необхідно, щоб усі служби, поліція здійснили необхідне розслідування причин аварії задля полегшення болю їхніх родин та захисту їхніх прав.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.