Ліквідація Сулеймані: іранці згуртувалися, американці розділилися

Загострення конфлікту між Іраном і США порушить баланс сил у світі

Спецоперація зі знищення іранського генерала Касема Сулеймані розділила американців залежно від їхнього ставлення до президента Трампа. Одна частина щиро вітає ліквідацію, друга сприймає з великою насторогою. Принаймні так було до ракетного обстрілу американських баз у Іраку минулої ночі.

Цей поділ добре ілюструє американське телебачення. Протрампівський Fox News вихваляє мужній крок президента, на який не могли зважитися його попередники. Симпатики демократів – СNN, NBC та інші – нагнітають обстановку, пророкуючи ледве не третю світову війну. Після запуску більш як десятка ракет по двох базах у Іраку, де дислокуються американські та коаліційні сили, тон усіх ЗМІ змінився на тривожний. Переможні реляції швидко випарувалися.

ПОПЕРЕДНИКИ НЕ МОГЛИ, А ТРАМП НАВАЖИВСЯ

3 січня в Міжнародному аеропорту Багдада було знищено безперечного авторитета в Ірані та в усьому шиїтському світі, командувача силами розвідки та безпеки «Аль-Кудс» у складі збройних сил Ірану (Корпусі вартових Ісламської революції) генерала Касема Сулеймані а також провідника проіранських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіса. Сулеймані вважають другою за впливовістю особою в Ірані. Він був відомим терористом і воєнним злочинцем, на чиїх руках кров тисяч людей, зокрема багатьох американців. Але враховуючи, його величезну підтримку серед іранців та в арабському світі (велика частина іракців – теж шиїти), жодна американська влада не наважувалася на його ліквідацію.

Дональд Трамп / Фото: The White House

Трамп наважився. Всупереч застереженням фахівців з безпеки та радників. У численних інтерв’ю він, держсекретар Майк Помпео, міністр оборони Марк Еспер та республіканці з Конгресу пояснювали необхідність цього кроку. США давно мали це зробити, заявив Трамп. Америка мала всі законні підстави для цього, заявив Помпео, оскільки саме Сулеймані організував напади на військові об’єкти в Іраку, внаслідок яких загинув американський контрактник та атакували американське посольство в Багдаді. А головне – він готував теракти, що мали статися «протягом днів, можливо, тижнів». Усі посилаються на дані розвідки, хоча їхні деталі досі не розкриті. Трамп лише пояснив, що санкціонував ліквідацію Сулеймані, оскільки той готував «неминучі та зловісні напади» на американців.

«ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ?»

Противники Трампа, абсолютно не шкодуючи за відправленим на той світ генералом, однак, засуджують, цей акт як необдуманий, ризиковий і такий, що може мати тяжкі наслідки.

«Мене непокоїть час і місце проведення операції. Чи враховувала адміністрація всі можливі наслідки атаки?» – заявив член комітету з питань розвідки Сенату Марк Ворнер.

Член комітету в закордонних справах Сенату Кріс Мерфі вважає, що Білий дім мав попередньо провести консультації з Конгресом: «Адміністрація зобов’язана була пояснити, чому вона вдалася до цього специфічного заходу, аби захистити американців за кордоном».

Адам Шифф / Фото: EPA

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф щодо дій Трампа завжди категоричний.

«Чому ця адміністрація обрала саме такий момент? Чому вирішила прибрати Сулеймані з поля бою, тоді як інші адміністрації від обох партій вважали, що таким чином підвищили б ризики, а не знизили їх? Я маю отримати адекватну відповідь на це питання», – заявив він, явно натякаючи на старт виборчої кампанії та бажання відвернути увагу від процесу імпічменту.

Тим часом Тім Кейн, член двох комітетів Сенату (у закордонних справах та оборонного), подав на розгляд депутатів проєкт резолюції щодо військових повноважень. На його думку, це має спонукати до дебатів, що, у свою чергу допоможе запобігти подальшій ескалації у відносинах з Іраном.

«Уже кілька років я глибоко занепокоєний тим, що президент Трамп наражається на війну з Іраном. Ми дійшли до точки кипіння, і Конгрес має включитися, перш ніж Трамп заподіє нашим військам ще більше шкоди. Заради наших військовослужбовців ми зобов’язані провести дебати й проголосувати щодо питання – чи в наших національних інтересах вступати в чергову непотрібну війну на Близькому Сході», – наголосив Кейн.

ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ

Наслідки, як бачимо, не забарилися. Парламент Іраку проголосував за виведення американських військ, які були запрошені в країну для боротьби з ІДІЛ. Духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти». Іранське суспільство, яке було розколоте у ставленні до свого керівництва, об’єдналося у ненависті до США. 5 січня поплічники Ірану атакували військову базу в Кенії, де загинуло троє американців, 7 січня – дві бази в Іраку. У разі відповіді з боку США іранці погрожують обстріляти Дубай у ОАЕ та Хайфу в Ізраїлі.

Ліндсі Грем / Фото: https://www.flickr.com

Близький до президента Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав атаку Ірану актом війни. «Це був акт війни за будь-яким розумним визначенням, – заявив він сьогодні вночі. – Президент має всі повноваження, необхідні йому відповідно до статті II, щоб відповісти, і як він реагує, ще не визначено, але він має право реагувати». Грем також додав, що Трамп може завдати удару по військових або нафтових цілях.

«ЯКЩО ІРАН ПРОКОВТНЕ ПІГУЛКУ, ТРАМП ВИГРАЄ»

Що думають прості американці про можливі наслідки ліквідації генерала?

- Середній американець і гадки не має, де знаходиться Ірак, Іран, і взагалі, яка між ними різниця, – каже 74-річний нью-йоркський журналіст Джордж Баумгартен, який усе життя спеціалізується на темі Близького Сходу. Але американці, з одного боку, бажають виглядати сильними і впливовими, а з іншого – не хочуть ще однієї війни.

Після ліквідації Сулеймані, на думку журналіста, можливі різні сценарії.

- Якщо Іран проковтне цю пігулку або виявиться неспроможним влаштувати серйозну відповідь, то це зіграє на руку Трампові. Він виглядатиме сильним і рішучим. Якщо ж Іран та його поплічники завдадуть якогось серйозного удару і серед американців посилиться відчуття тривоги, – то програє. – Але в будь-якому разі я дуже сподіваюся, що Трампа не буде обрано на другий термін, – додає він.

ПРОРАХУНОК, ЩО ЗАГРОЖУЄ ВІЙНОЮ

Американські експерти українського походження, з якими я спілкувався, коментують ліквідацію генерала Сулеймані вельми стримано. Звісно, політичні симпатії коментаторів теж видно неозброєним оком.

Валерій Кучинський

Професор Школи міжнародних і державних відносин Колумбійського університету Валерій Кучинський вважає цю спецоперацію помилкою американської влади.

- Як і більшість політологів, експертів та світових ЗМІ, вважаю, що ліквідація Сулеймані – серйозний прорахунок адміністрації, аби не сказати більше, – коротко зазначив він у коментарі Укрінформу.

Колишній голова секретаріату Ради Безпеки ООН Олександр Мацука передбачає серйозні зміни в політичних розкладах у регіоні й частково в усьому світі.

- Можливе подальше поглиблення розколу арабського світу за конфесіями – суніти проти шиїтів, оскільки Сулеймані представляв шиїтський напрямок мусульманства, що панує в Ірані, а суніти, яких багато в Іраку, його не сприймали, – зазначив він. – Характерно, що в іракському парламенті, який проголосував за виведення американських військ з Іраку, були відсутні представники сунітів та курдів. Тобто таким рішенням іракські шиїти підтримали своїх братів по вірі.

Це свідчить про те, що країна перебуває на порозі громадянського конфлікту, вважає Мацука.

- Щодо позиції США, то Іран давно був подразником для Трампа, і він жорстко критикував Обаму за поступливу політику у відносинах з Тегераном, – сказав експерт. – Тож коли Трампові доповіли про загрозу з боку Сулеймані, він уже був психологічно готовий віддати наказ про його ліквідацію. Інша справа, чи прорахували ті, хто підштовхував президента до такого рішення, політичні та безпекові наслідки знищення Сулеймані? Чи мають США стратегічний план подальших дій, адже цим проблему не розв’язано? Для Ірану пряма конфронтація зі США непотрібна. По-перше, він її не витримає, а по-друге, йому треба нафтою торгувати. З раціональної точки зору, силові дії проти інтересів та союзників США в регіоні, навряд чи принесуть Тегерану бажаний результат.

За словами експерта, ця ситуація поставила перед вибором Росію.

- Москва зіткнулася з важкою альтернативою, – зазначив він, – відкрито підтримати свого союзника, Іран, у конфронтації зі США і тим самим ще більше погіршити й так непрості відносини з Вашингтоном чи ж відсидітися в кущах, аби потім засуджувати агресивні дії американців проти Ірану, як вони досі це роблять щодо бомбардування Югославії у 1999 році. Проте в цьому разі Москва ризикує істотно погіршити відносини зі своїм вірним союзником.

Олександр Мацука

Слово «вірний» Мацука вимовляє з часткою іронії, маючи на увазі, що розклади можуть дуже швидко змінитися.

- Ще один «вірний союзник», Туреччина, – нагадав він, – уже висловила намір послати свої війська в Лівію на боротьбу з близьким Москві командувачем Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром. Якщо почнеться ескалація, Тегеран і Москва, можливо, спробують апелювати до європейців та підбурюватимуть їх до опозиції США. Але це Трампа не зупинить.

У цьому контексті Мацука вважає не зовсім доречними нещодавні контакти на найвищому рівні України з Оманом – дружньою Іранові країною, міністр якої Юсуф бiн Аляві бiн Абдаллa достатньо близький до іранського керівництва. Ці контакти в момент кризи в регіоні можуть викликати у Вашингтоні неприємні асоціації, застерігає ексголова секретаріату Радбезу ООН.

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський вважає, що останні події можуть порушити баланс сил у світі.

- Думаю, що світ втрачає рівновагу, – зазначив він. – Занепокоєння викликають можливі відповіді – посилення тероризму, навіть світова війна.

«ПОВЕДІНКА ТРАМПА МАТИМЕ ВПЛИВ НА ВІДНОСИНИ США З УСІМ СВІТОМ»

Спілкуємося на тему війни і миру в контексті останніх подій з директором Програми розвитку миру та прав Інституту вивчення прав людини Колумбійського університету, професором Нью-Йоркського університету Дейвідом Філліпсом, який раніше обіймав посаду старшого радника Державного департаменту США, а також працював старшим науковим співробітником Атлантичної ради. Спеціалізується Філліпс на міжнародних відносинах та політичних науках.

- Чи згодні ви, що ліквідація Сулеймані призвела до зміни позиції США на Близькому Сході та в Перській затоці? – запитую професора.

Дейвід Філліпс

- Дії Трампа згуртували іракців у протистоянні США. Це призвело до голосування в парламенті Іраку щодо початку процесу виселення нас із іракської землі. Це також об’єднало іранські угрупування, які виступають проти «Великого Сатани» (презирлива назва американців у Ірані – авт.). Тож, убивши Сулеймані, США можливо, позбулися противника. Але й підірвали своє становище в Іраку й спричинили до антиамериканських виступів.

- Чи може все це справді призвести до великої війни?

- Так, ми це бачимо. Якщо Іран розпочне акції відплати, США вирішать відповісти. Це може спричинити ланцюг насильства, що призведе до великої війни.

- А як ви думаєте, чи всі прихильники Трампа підтримують його в цій акції?

- І демократи, і республіканці дуже нервують. Ніхто не шкодує про смерть Сулеймані. Але обидві партії заклопотані процесами, які ми запустили і над якими не маємо контролю.

- Після рішення парламенту Іраку щодо виведення американських військ Трамп удався до погроз санкціями проти Іраку, яких там «ніколи не бачили». Чи це ефективний спосіб переконати іракців змінити свою думку?

- Це виглядає трохи іронічно, адже Трамп погрожує іракському уряду за вимогу вивести війська, хоч сам будував свою президентську кампанію на виведенні військ. Трамп хоче, щоб уряд Іраку відшкодував США кошти за інвестиції в будівництво баз, чого Ірак ніколи не робитиме. Президенту Трампу потрібно розібратися, чого він хоче досягти і який найкращий спосіб це зробити. Нинішній курс не є ефективним і послідовним.

- Оскільки союзниця Ірану Росія засуджує знищення Сулеймані, то може, президент Трамп таки мав рацію, вдавшись до цього кроку?

- Я не збираюся займати якусь позицію в питанні, правильно він діяв чи неправильно. Питання в тім, чи почуваються США в більшій безпеці після смерті Сулеймані. Що я можу сказати без вагань, – додав Філліпс, – цей момент надзвичайно мінливий і небезпечний. Маємо недосвідченого і вередливого президента, який ніколи не стикався з зовнішньополітичною кризою. Те, як він поводиться, матиме великий вплив як на Близький Схід, так і на відносини з нами в усьому світі.

ЩО ДУМАЄ «СЕРЕДНІЙ АМЕРИКАНЕЦЬ»

Думку ж «середнього американця» можна дізнатися лише одним способом. Вуличне спілкування з людьми у Нью-Йорку дало дуже різні результати (позицію людей, далеких від політики, не наводжу). Затяті прибічники Трампа вважають його героєм на тлі слабака Обами та інших демократів.

Джон Флорес

- Це грандіозна подія, я пишаюся нашими військовими, – заявив Джон Флорес зі штату Північна Кароліна, з яким ми розмовляємо біля головної ялинки Нью-Йорка. – І всі ті демократи нічого не варті у порівняні з Трампом.

Клайв Морган

Англієць Клайв Морган, який 22 роки мешкає в Нью-Джерсі і є громадянином США, більш стриманий у своїх оцінках, але загалом підтримує дії Трампа. Морган та його дружина голосуватимуть наступного року за Трампа, «бо іншої кандидатури республіканці не мають». Ліквідацію Сулеймані Морган оцінив так:

- То був надто ризиковий хід, і не відомо, чим це все обернеться. Уже видно, що Америка втрачає союзників. Але принаймні Трамп діє відкрито і чесно, а не як ті корумповані демократи.

Майкл Бейлі

- Такої корумпованої влади, як зараз, у нас ще ніколи не було, – стверджує Майкл Бейлі з Пенсильванії, дизайнер компанії, що займається виготовленням вивісок і логотипів. Ми розмовляємо з ним у кав’ярні на Мангеттені. – І всі ті махінації Трампа спрямовані на неосвіченого, темного виборця. Він убив важливого для іранців генерала – але ж він не є незамінним, хоч і негідник. На його місце прийде інший, ще більший негідник. Біда в тім, що генерала підтримує, а тепер уже ідеалізує величезна кількість населення в тому регіоні. І те населення нікуди не поділося.

Зайве пояснювати, що Майкл та його дружина підтримують демократів, і «за жодних умов» не голосуватимуть за «некомпетентного і корумпованого» президента.

Вірменка Деніс

Корінна жителька Нью-Йорка на ім’я Деніс, вірменка за походженням, стримано захищає Трампа, хоча відверто своїх політичних поглядів не виказує.

- Знищення того генерала – дуже важлива подія, – вважає вона. – І Трамп правильно зробив, що наказав його стратити, бо мав інформацію від розвідки, що той готує теракти.

- Ви, напевне, підтримуєте Дональда Трампа і голосуєте за нього? – цікавлюся я.

- Я нікого не підтримую... Я працюю юристом і на все дивлюся з правової точки зору, – відповідає вона. Деніс негативно ставиться до оголошення Трампові імпічменту, бо «це було зроблено неналежним чином».

Володимир Ільченко, Нью-Йорк