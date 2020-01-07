У Пуерто-Рико знову стався потужний землетрус
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Укрінформ
Біля узбережжя Пуерто-Рико стався землетрус магнітудою 6,4 бала, що став найпотужнішим протягом століття.
Про це повідомляє CNN.
"Сьогоднішній землетрус магнітудою 6,4, що стався біля південного узбережжя Пуерто-Рико - став мабуть, найбільш збитковим землетрусом на островах протягом більш як століття", - йдеться у повідомленні.
За оцінками геологічної служби США, понад 400 000 людей сьогодні відчули на собі підземні поштовхи. Потенційні економічні втрати внаслідок сьогоднішнього землетрусу перевищать 100 мільйонів доларів.
Як повідомлялося, у понеділок, 6 січня, у Пуерто-Рико було зафіксовано землетрус магнітудою 5,8.
Пуерто-Рико – група карибських островів, яка є самоврядною територією у складі США.
Фото: CNN