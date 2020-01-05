У ДР Конго понад дві тисячі людей померли через Еболу

У Демократичній Республіці Конго з серпня 2018 року внаслідок вірусу Ебола померли понад дві тисячі людей.

Про це повідомляє Brussels Times.

Як зазначається, згідно з останніми підрахунками, проведеними Міжсекторальним комітетом з питань протидії епідемії (CMRE), з початку епідемії кількість випадків захворювання становить 3 373, загальна кількість загиблих — 2231.

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ДР Конго досі бореться з епідемією вірусу Ебола, яку було оголошено 1 серпня 2018 року. Найбільше страждають провінції Північне Ківу та Ітурі на сході держави.