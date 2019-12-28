Більше 90 осіб загинули під час вибуху замінованої машини в Сомалі

Теракт в Могадішо призвів до загибелі понад 90 людей, в тому числі чотирьох іноземців.

Про це заявив у суботу член парламенту Сомалі Абдиризак Мухаммед.

I was informed the death toll stands over 90 including 17 somali police officers, 73 civilians and 4 foreign громадяни. May Allah have mercy on the victims of this barbaric attack https://t.co/2c1q4PXE79 — Abdirizak Mohamed MP (@AbdirizakOm) 28 грудня 2019 р.

Він повідомив у своєму Twitter, що отримав інформацію про "понад 90 загиблих, включаючи 17 сомалійських поліцейських, 73 мирних жителів і чотирьох іноземців".

За даними Associated Press, вибух замінованого автомобіля стався на завантаженому пункті пропуску в столиці Сомалі в суботу вранці. За даними поліції, метою атаки стала податкова служба. Момент вибуху припав на годину пік.