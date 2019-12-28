На Гаваях розбився туристичний вертоліт, є загиблі

У п'ятницю рятувальники знайшли останки шести чоловік з туристичного вертольота, що розбився на гавайському острові Кауаї.

Про це повідомляє CNN.

За даними поліції, уламки були виявлені у віддаленому районі національного парку на північно-західному боці острова.

На борту перебувало семеро чоловік, двоє з пасажирів - діти. Пошуки сьомої людини припинено через сильний туман і будуть відновлені зранку в суботу.

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За інформацією Федерального авіаційного управління, аварія сталася трохи більш як за 20 км на північ від міста Ханапепе.

Фото: Анадолу