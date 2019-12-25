Винищувач Міг-29 розбився біля азербайджанського кордону
Укрінформ
Іранський винищувач зазнав аварії неподалік від кордону з Азербайджаном, пілота шукають.
Про це повідомляє АР.
"Іранський винищувач зазнав аварії у середу на півночі країни, неподалік від кордону з Азербайджаном", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався у гірському районі Сабалан. Рятувальники ведуть пошуки пілота, який зв'язався з базою після катастрофи. Його доля поки не відома.
Пілот випробовував відремонтований Міг-29, вилетівши з авіабази Тебріз на північному заході Ірану.
Ведеться розслідування причини аварії.