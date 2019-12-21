Удар по кремлівській газократії завдасть наступного року... Австралія!

Сьогодні в Кремлі не будуть відкорковувати шампанське. Трамп дав старт санкціям проти ПП2

Віднайшов один зі своїх коментарів 2017 року, у якому якраз звертав увагу на єдино можливий варіант зупинки путінського проекту:

"США можуть вдарити санкціями по компаніях – підрядниках "Газпрому", що займаються будівництвом "Північного потоку – 2". Без них трубу на великій глибині вони не прокладуть. Ось це буде означати, що проект реалізувати не вийде".

Але те, що Кремлю вдалось, то це внести за допомогою ПП2 розкол в трансатлантичну та європейську спільноти.

Тому, зараз ми станемо свідками німецько-російської обструкції США.

Проте, нам не варто зупинятися. Путінська газократія має бути знищена в її лігвиську – в Кремлі. Чим тепліше зима, чим більше неросійського газу на європейському ринку, чим нижчі ціни на газ, тим ближче кінець клептократії Пу. Кинжальний удар по кремлівській газократії буде завдано наступного року... Австралією!

А у нас тут в Європі буде зовсім непогано, якщо метановози з американським та катарським СПГ будуть розвантажуватися на наших терміналах.

Михайло Гончар

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